Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле
Пациент Гомельской городской клинической больницы №3 выложил портрет девушки из шишек.
Информация об этом размещена на сайте издания "Гомельские ведомости", сообщает БЕЛТА.
По информации издания, фото сделано с седьмого этажа больницы. На снимке, который прислали читатели в редакцию, - женский портрет внушительных размеров.
По всей видимости, утверждают очевидцы, таким необычным образом парень изобразил свою девушку. Сообщается, что над портретом молодой человек работал два дня.
10:37 17/05/2018
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