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Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле

Пациент Гомельской городской клинической больницы №3 выложил портрет девушки из шишек.

Информация об этом размещена на сайте издания "Гомельские ведомости", сообщает БЕЛТА

По информации издания, фото сделано с седьмого этажа больницы. На снимке, который прислали читатели в редакцию, - женский портрет внушительных размеров.


По всей видимости, утверждают очевидцы, таким необычным образом парень изобразил свою девушку. Сообщается, что над портретом молодой человек работал два дня.


10:37 17/05/2018






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