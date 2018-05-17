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Желая выпить, мужчина спустил с 3-го этажа два огромных соседских станка и сдал их на металл

Под воздействием сильного желания выпить, мужчина спустил с третьего этажа два огромных соседских станка и сдал их на металлолом.

Своеобразный результат взаимоотношений двух светлогорских соседей — осуждение одного из них по статье УК РБ «Кража» (ч.2 ст.205). 46-летний мужчина получил статью спустя месяц после осуждения за подобное правонарушение. Причем кражу он совершает второй раз в отношении одного и того же человека — своего соседа.

Как пишет газета «Светлагорскія навіны» (№ 34 от 11 мая 2018г.), мужчины, в очередной раз «приняв на грудь», желали «продолжения банкета». По словам осужденного, хозяин квартиры разрешил приятелю самостоятельно найти в доме то, что можно продать, получив деньги на очередную бутылку горячительного. После чего владелец жилья, где происходила встреча собутыльников, уснул. А его сосед нашел-таки подходящий для продажи товар. Им оказались два огромных станка для изготовления оконных жалюзи.


Видимо, именно любовь к спиртному помогла мужчине в одиночку спустить с третьего этажа две внушительные установки. Случайно пойманный на улице человек на автомобиле согласился помочь со сдачей аппаратов на металлолом за процент от сделки. И в итоге предприимчивый сосед выручает на застолье около 30 рублей.

Хозяин станков от горячительного не отказался, однако спустя какое-то время заявил о краже имущества в соответствующие органы. 46-летний мужчина в итоге получает вторую судимость и пятый визит в ЛТП.


Источник: lovesun.by
10:21 17/05/2018






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