На крыше детского сада в Браславе появятся солнечные коллекторы

Специалисты отмечают: в хорошую солнечную погоду в Беларуси за сутки можно получить 10 киловатт-часов энергии с 1 квадратного метра. Это значит, что с апреля по октябрь до 80 процентов необходимой детскому саду воды будет нагрето именно солнцем.





Коллекторы появятся в учреждении дошкольного образования именно потому, что оно загружено круглогодично и, в отличие от школ, сады не делают перерывов на лето. Именно летом обычно получается извлечь максимальную пользу из оборудования – использовать солнце на 100 процентов.









– Установка солнечных коллекторов для нагрева воды – это отличное решение и для учреждений другого типа – тех, что загружены посетителями сезонно, в основном летом. Для курортного Браслава это, например, базы отдыха, санатории, лагеря, агроусадьбы. Они как раз могут взять себе на вооружение решение с солнечными коллекторами, – отмечает координатор проекта от Центра экологических решений Дмитрий Бурёнкин. – Для Браславского района, который продвигает себя как туристический и первый климатически нейтральный регион, – это идеально. Для населения – это хороший демонстрационный образец использования возобновляемой энергии на местном уровне.





Солнечный коллектор – это устройство для получения тепловой энергии в гелиосистемах. Как и другие отопительные приборы, коллекторы, аккумулирующие тепло, используются для отопления помещений и нагрева воды.

Принцип работы стандартного солнечного коллектора выглядит так: коллектор содержит носитель тепла, который нагревается, передавая энергию для отопления помещения или нагрева воды. Роль теплоносителя может исполнять воздух, антифриз или вода. Многие современные модели комплектуются электрическими нагревательными элементами. Это позволяет поддерживать тепло в условиях нехватки солнечного света.

Плюсы солнечных коллекторов

Четыре плюса того способа получения энергии, которым воспользуются скоро в детском саду Браслава, отмечают эксперты Центра экологических решений

Энергию можно получать круглый год, даже зимой. Данные системы могут использоваться в самых различных условиях. Природное тепло может использоваться лишь в качестве дополнения к другим способам поддержания тепла.



Экономичность. Коллекторы позволяют уменьшить потребность в других видах топлива. Это особенно заметно в зимнюю пору, когда на отопление тратится наибольшее количество денег.

Экологичность. Коллекторы, питающиеся от солнца, являются абсолютно безопасными для атмосферы.

«Гибкость». Коллекторы могут устанавливаться на скатных и плоских крышах зданий, могут монтироваться на стене или устанавливаться в произвольном месте на земле.

Положительные изменения в Браславе стали возможны благодаря реализации в регионе проекта «Браславский район – первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси», который финансируется Европейским союзом и реализуется Браславским райисполком и Центром экологических решений.



