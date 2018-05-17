Новая вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1400 человек

Среди заболевших — 651 взрослый и 756 детей. Большинство из них проживают в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области и в Киеве. Всего в 2018 году в Украине зафиксировали 15 261 случай заражения корью: больны оказались 6243 взрослых и 9018 детей. Восемь случаев закончились летальным исходом: от кори умерли шестеро детей и двое взрослых.





Минздрав Украины напомнил, что защититься от кори можно только с помощью прививки.





"Если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку, согласно календарю. Если вы пропустили первую или вторую вакцинацию по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатной прививки. Пройти бесплатную вакцинацию и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет", — сказано в заявлении ведомства.





По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в данный момент в Европе продолжается вспышка кори. В апреле текущего года было зарегистрировано более 15 тысяч случаев кори. Самая тяжелая ситуация в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии — в этих странах от болезни умерли 13 человек.









В текущем году случаи заражения корью были зафиксированы и в Беларуси. В марте в Волковыске заболели 24 человека, в апреле корь диагностировали у ребенка из Минска, который приехал с отдыха в Египте, и у трех человек в Малоритском районе Брестской области. Большинство заболевших не были привиты.



