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Лёву из группы «Би-2» экстренно доставили в больницу

Белоруса Егора Бортника, известного как Лева «Би-2», отвезли в медучреждение по приезде артиста из отпуска.

Певец подавился костями карпа, приготовленного его супругой. Как пояснил сам артист в Instagram, его жена пожарила рыбу. Он не любитель подобных блюд, но ничего другого в доме не оказалось, так как супруги только вернулись из отпуска. Рыба оказалась настолько вкусной, что певец позабыл о том, что в ней есть кости.

Медики извлекли из его горла две застрявшие кости, после чего отпустили Егора домой.

— Сегодня на ужин жареный ежик! — шутит артист.

08:43 17/05/2018






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