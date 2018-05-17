Лёву из группы «Би-2» экстренно доставили в больницу
Белоруса Егора Бортника, известного как Лева «Би-2», отвезли в медучреждение по приезде артиста из отпуска.
Певец подавился костями карпа, приготовленного его супругой. Как пояснил сам артист в Instagram, его жена пожарила рыбу. Он не любитель подобных блюд, но ничего другого в доме не оказалось, так как супруги только вернулись из отпуска. Рыба оказалась настолько вкусной, что певец позабыл о том, что в ней есть кости.
Медики извлекли из его горла две застрявшие кости, после чего отпустили Егора домой.
— Сегодня на ужин жареный ежик! — шутит артист.
08:43 17/05/2018
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