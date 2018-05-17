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Мать японца, которому дали в Беларуси 4,5 года тюрьмы, рассказала, как удалось уменьшить срок

Йоко Йошида поделилась подробностями сокращения тюремного срока ее сыну, художнику Даичи Йошида, который сидит в Беларуси за незаконный провоз через государственную границу Беларуси огнестрельного оружия.

Мать японца, которому дали в Беларуси 4,5 года тюрьмы, рассказала, как удалось уменьшить срок
рисунки Даичи Йошида
В разговоре с «Белсатом» мать японского художника, который отбывает в Беларуси наказание по части 2 статьи 295 и части 1 статьи 333 Уголовного кодекса, заявила, что приказ уменьшить его срок дал Александр Лукашенко.

«Это решение президента», – заявила Йоко Йошида.

По словам госпожи Йошида, адвокат ее сына заявил, что «это очень необычный случай».

В 2016 году Даичи Йошида пригласили на фестиваль манго в Одессу. В Киеве художник приобрел в антикварном магазине различные части оружия, выпущенные до 1945 года.

Даичи Йошида вылетел маршрутом из Киева в Токио с транзитными пересадками в аэропортах Минск и Абу-Даби. Он утверждает, что служба безопасности в аэропорту Киева проверила и сфотографировала все части оружия, которые находились в его зарегистрированном багаже, и допустила его на рейс. В Минске Даичи Йошида был задержан, а в апреле 2017-го осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы за незаконный провоз и перемещение через государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия.

О судьбе художника стало широко известно после сообщения блогера Александра Лапшина, которому довелось сидеть вместе с японцем. По словам Лапшина, во время пребывания в Жодинским СИЗО над Йошида издевались однокамерники.


Даичи Йошида неоднократно пытался обжаловать приговор. В феврале Верховный суд отказался пересматривать дело Даичи Йошида, назвав приговор справедливым.

После этого семья Йошиды обратилась к Александру Лукашенко.

Вчера было опубликовано решение судебной коллегии Верховного суда от 4 мая о смене приговора в отношении гражданина Японии из-за «чрезмерной суровости наказания».

Срок его наказания сокращен до 1 года 9 месяцев лишения свободы. Даичи Йошида выйдет на свободу 22 мая.


08:23 17/05/2018






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