Дерево всегда было ограждено, а рядом стояла табличка с объяснением, что же это за уникальное дерево. Вот уже несколько лет как местная администрация к особому статусу добавила еще и специальную дорожку. Хоть она и не красная, и не ковровая, но выглядит все действительно богемно.





Возле сосны уже установлена новая табличка, по которой понять, почему сосна — королева, а мы еще нет, невозможно. Звоним в администрацию Хойникского лесхоза. Сразу строим предположения, что это необычный для местной природы сорт дерева, который очень давно случайно прилетел в Беларусь с попутным ветром. Но все оказалось намного проще.



