В Казахстане запретят закрывающую лицо одежду

Ограничения в отношении одежды – часть поправок к законам, регулирующим религиозную деятельность в республике. Эти поправки начали разрабатываться после того, как президент страны Нурсултан Назарбаев в прошлом году публично раскритиковал тех, кто носит религиозную одежду, а также короткие или подвернутые снизу штаны и бороды.

«Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», - заявил тогда Назарбаев.





Сразу после этого был представлен законопроект, который, помимо запрета на ношение одежды, регулирует места религиозной формализации брака (нельзя вступать в него где-то еще, кроме ЗАГСа и мечети), запрещает вовлечение несовершеннолетних в религию без согласия родителей, а также закрепляет на законодательном уровне за районными акиматами контроль и изучение религиозной ситуации на вверенной территории.





Усиление давления на религию в Казахстане произошло после нападения в июне 2016 года на город Актобе: тогда несколько десятков человек атаковали оружейные магазины и воинскую часть, погибло 25 человек, включая 18 нападавших. Официальные власти заявили, что нападавшие были приверженцами «деструктивных религиозных течений», а на уровне общественной дискуссии предлагалось запретить в Казахстане салафизм.









В конце 2016 года в республике был принят ряд так называемых «антитеррористических» поправок в законы, которые позволили укрепить позиции спецслужб в стране, а также ограничить свободу слова.