Свои аргументы ученые изложили в статье, опубликованной недавно в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. И главный их аргумент: мозг древних существ. Его строение оказалось вполне человеческим.





Черепные коробки Homo naledi были невелики. Как у примитивных австралопитеков. Вмещали мозги размером с грейпфрут. Это почти в три раза меньше, чем у нас - современных людей. Но по количеству извилин и складок «грейпфруты» не сильно уступали нашим, с позволения сказать, " дыням".