Черепные коробки Homo naledi были невелики. Как у примитивных австралопитеков. Вмещали мозги размером с грейпфрут. Это почти в три раза меньше, чем у нас - современных людей. Но по количеству извилин и складок «грейпфруты» не сильно уступали нашим, с позволения сказать, " дыням".

Свои аргументы ученые изложили в статье, опубликованной недавно в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. И главный их аргумент: мозг древних существ. Его строение оказалось вполне человеческим.

Столь интимные подробности ученые выяснили, изучая так называемые эндокраны — картины рельефа внутренних сторон черепов, которые как раз и позволяют судить о величине и количестве извилин мозга и его борозд.

Человеческий вид имели и все отделы мини-мозга предков, включая фронтальную кору и короткую, как положено людям, а не человекоподобным обезьянам, орбитофронтальную борозду. Затылочные доли были ассиметричными. Как принято сейчас считать, подобное строение свидетельствовало о том, что Homo naledi, умели говорить.

Так выглядел наш непосредственный предок - Homo naledi, он же Человек-звезда. Ближайший брат по разуму.

Ученые создали модель мозга Homo naledi и убедились, что в нем хватало извилин для разумной деятельности..





Кости с доисторического кладбища





Останки Homo naledi были обнаружены еще в 2013 году в глубокой пещере, расположенной примерно в 50 километрах от Йоханнесбурга. Нашел их профессор Ли Бергер (Professor Lee Berger) из университета Витватерсрэнда (University of the Witwatersrand) с коллегами. Ученые сразу предположили, что кости принадлежат нашим предкам, но прежде неизвестным антропологам.









Новоявленных предков «окрестили» Homo naledi по названию пещеры, из к орой извлекли их кости. «Naledi» в переводе с южноафриканского - «звезда». «Восходящая звезда» — так называется пещера.





Останки - более 1500 фрагментов скелетов - находились в самой труднодоступной части пещеры. Они принадлежали 15 особям, среди которых было восемь детей.





Через два года — здесь же - посчастливилось выкопать еще 3 скелета.





Пещера с братьями по разуму находится в ЮАР.





Останки Homo naledi покоились в самом укромном месте, попасть к которому можно было через узкий лаз.





«Людей-звезд» роднили с нами не только черепа. Но и походка — тоже вполне человеческая. Ее, обеспечивали длинные ноги и уже неплохо развитые мышцы таза. И ступни у Homo naledi были примерно такими же, как и у современных людей - приспособленными для длительных пеших передвижений. А вот пальцы на руках у предков были все еще кривыми— такими, какими удобно хвататься за ветки. Плечики были узкими — чуть шире, чем у приматов. Существо тем самым поразительным образом сочетало в себе черты, характерные для разных видов.





Ученые набрали костей Homo naledi на полный скелет.





Жили Homo naledi 236000-335000 лет назад. Ростом были невелики — примерно 150 сантиметров. Владели огнем, умели изготавливать каменные орудия труда, пищу варили и запекали, к мясу подавали корнеплоды.





Кстати, в пещере были обнаружены останки, принадлежавшие исключительно одному - «звездному» виду. На первый взгляд, в столь укромное место их притащили какие-нибудь хищники-людоеды. Но на костях не было следов зубов или когтей.Что навело ученых на мысль: те 18, в итоге, найденных существ были покойниками — в пещере их похоронили сородичи. То есть, поступили на редкость разумно. И мозгов объемом менее полулитра им хватило, чтобы додуматься до погребального обряда.









ИТОГО





Третьим будешь?





Homo naledi претендуют на место в одном ряду с Homo erectus и Homo habilis - уже признанными претендентами на роль наших непосредственных предков. Скорее всего они — предки - не сменяли друг друга в процессе эволюции, а развивались параллельно. Что подтверждает популярную ныне гипотезу о том, что у людей, скорее всего, было много разных предшественников, существенно отличавшихся друг от друга. История человеческого рода в таком случае становится похожей уже не на дерево - «древо эволюции» , как полагали ранее, а на разветвленный кустарник, у корней которого не один ствол, а несколько.





Наши предки: австралопитек, Homo erectus и Homo naledi.





Еще один вопрос, не имеющий пока однозначного ответа: в силу каких причин Homo sapiens — потомки Homo naledi - отрастили себе столь внушительные мозги? Ведь для осмысленной жизни хватало и тех, которыбыли размером с грейпфрут. Загадка...









На юге Африки обнаружены останки наших братьев по разуму - "Людей-звезд".Ученые убедились: Homo naledi - Люди-звезды , кости которых нашлись на территории ЮАР, были непосредственными предками Homo sapiens.