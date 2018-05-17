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Бабушка устроившегося резню гомельчанина: «Не хотел три года сидеть...»

В Гомеле продолжают проводить расследование громкого преступления, когда парень в троллейбусе с ножом изрезал милиционеров в штатском, которые пытались его задержать. К счастью, все четверо участников кровавого триллера живы и выздоравливают.

Бабушка устроившегося резню гомельчанина: «Не хотел три года сидеть...»
Тем временем, «Комсомолка» нашла дом, где жил 23-летний Никита - так зовут злоумышленника, сбежавшего из колонии - мужчина был осужден за наркотики и был на «химии». Жил парень с бабушкой. Родители развелись и разъехались - как и стоило ожидать, все проблемы Никиты начались с его семьи…

Бабушка как раз заходила в подъезд, но на предложение поговорить наотрез отказалась. Несколько попыток окончились неудачно, на все просьбы бабушка категорично махала рукой. Поднимаясь в свою квартиру, она остановилась, чтобы передохнуть.

- А что говорить? Не хотел сидеть три года, так сейчас больше придется. Что заслужил!

Озлобленность женщины на секунду сменилась благосклонностью:

- А он живой хоть? Да? Ну слава Богу! - выдохнула бабушка.

Она утверждает, что внук не был связан с наркотиками, и уверена, что их ему «подбросили». Больше ничего не сказала и захлопнула двери.

Соседка напротив, тоже пенсионерка, была более разговорчива:

- Ничего плохого сказать не могу. Здесь он уже давно не появлялся, но когда жил, очень добрый был, вежливый, всегда здоровался. Я к нему часто обращалась - никогда не отказывал: картошку мне приносил, телефон ремонтировал, - говорит Надежда.


Сверстник Никиты тоже отзывается о нем положительно:

- Мне он ничего плохого не сделал. Трудолюбивый был. Когда он свою первую машину купил, я ему помогал, потом - он мне.

Другая соседка рассказала, что в шоке был весь подъезд, потому что Никиту знали только с лучшей стороны.

Интересно, что тем же вечером возле дома, где жил Никита, жильцы видели бегущих за кем-то милиционеров и слышали крики «Стой, руки вверх, стрелять будем!». Возможно, операция по задержанию сбежавшего из колонии началась здесь, а потом злоумышленник вскочил в троллейбус. Но в милиции пока это не комментируют и обещают дать более подробную информацию позже.

KP.by
08:11 17/05/2018






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