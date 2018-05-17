Бабушка устроившегося резню гомельчанина: «Не хотел три года сидеть...»

Тем временем, «Комсомолка» нашла дом, где жил 23-летний Никита - так зовут злоумышленника, сбежавшего из колонии - мужчина был осужден за наркотики и был на «химии». Жил парень с бабушкой. Родители развелись и разъехались - как и стоило ожидать, все проблемы Никиты начались с его семьи…





Бабушка как раз заходила в подъезд, но на предложение поговорить наотрез отказалась. Несколько попыток окончились неудачно, на все просьбы бабушка категорично махала рукой. Поднимаясь в свою квартиру, она остановилась, чтобы передохнуть.





- А что говорить? Не хотел сидеть три года, так сейчас больше придется. Что заслужил!





Озлобленность женщины на секунду сменилась благосклонностью:





- А он живой хоть? Да? Ну слава Богу! - выдохнула бабушка.





Она утверждает, что внук не был связан с наркотиками, и уверена, что их ему «подбросили». Больше ничего не сказала и захлопнула двери.





Соседка напротив, тоже пенсионерка, была более разговорчива:





- Ничего плохого сказать не могу. Здесь он уже давно не появлялся, но когда жил, очень добрый был, вежливый, всегда здоровался. Я к нему часто обращалась - никогда не отказывал: картошку мне приносил, телефон ремонтировал, - говорит Надежда.









Сверстник Никиты тоже отзывается о нем положительно:





- Мне он ничего плохого не сделал. Трудолюбивый был. Когда он свою первую машину купил, я ему помогал, потом - он мне.





Другая соседка рассказала, что в шоке был весь подъезд, потому что Никиту знали только с лучшей стороны.





Интересно, что тем же вечером возле дома, где жил Никита, жильцы видели бегущих за кем-то милиционеров и слышали крики «Стой, руки вверх, стрелять будем!». Возможно, операция по задержанию сбежавшего из колонии началась здесь, а потом злоумышленник вскочил в троллейбус. Но в милиции пока это не комментируют и обещают дать более подробную информацию позже.