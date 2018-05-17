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В Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

15 мая в Светлогорске в четвертой школе произошло ЧП. По информации Светлогорского РОВД, 11-летний мальчик, ученик пятого класса, выпрыгнул из окна второго этажа. Это произошло в первой половине дня, пишет «Ранак»

Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали перелом обеих стоп. По информации медиков, обошлось без травм внутренних органов, что часто бывает при падении с высоты. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Почему школьник выпрыгнул из окна, разбираются сотрудники милиции. Проводится проверка.

07:40 17/05/2018






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