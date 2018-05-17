В Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы
15 мая в Светлогорске в четвертой школе произошло ЧП. По информации Светлогорского РОВД, 11-летний мальчик, ученик пятого класса, выпрыгнул из окна второго этажа. Это произошло в первой половине дня, пишет «Ранак»
Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали перелом обеих стоп. По информации медиков, обошлось без травм внутренних органов, что часто бывает при падении с высоты. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
Почему школьник выпрыгнул из окна, разбираются сотрудники милиции. Проводится проверка.
07:40 17/05/2018
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