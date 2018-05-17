В Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали перелом обеих стоп. По информации медиков, обошлось без травм внутренних органов, что часто бывает при падении с высоты. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.





Почему школьник выпрыгнул из окна, разбираются сотрудники милиции. Проводится проверка.



