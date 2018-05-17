Трое минчан задержаны по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

По версии следствия, подозреваемые в 2016-2017 годах подыскивали собственников двух-, трехкомнатных квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, и входили к ним в доверие. Далее предлагали гражданам продать их квартиры в столице и купить меньшие по площади объекты недвижимости в Минске либо в Минской области. За разницу в стоимости квартир обещали деньги.





Затем с собственниками приходили в риелторские агентства, где и заключались сделки. После урегулирования всех юридических формальностей потерпевшие оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и обещанного взамен жилья.





В ряде случаев потерпевшим предоставили малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах либо комнаты в квартире с другими лицами.





В настоящее время потерпевшими признаны пятеро граждан. В Следственном комитете сообщают о возможной причастности задержанных мужчин к иным аналогичным фактам противоправной деятельности.