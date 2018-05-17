За ними корреспондент БЕЛТА обратилась к заместителю министра труда и социальной защиты Беларуси Игорю Старовойтову.





- Проект Трудового кодекса принят к рассмотрению Палатой представителей. Означает ли это, что документ уже практически на выходе, либо возможные доработки могут откинуть его принятие на неопределенный срок? Словом, есть ли какой-то дедлайн?





- Подготовленный проект внесен в парламент в установленном порядке. Это означает, что те предложения, которые включены в законопроект, проработаны и согласованы со всеми заинтересованными государственными органами. Теперь задача депутатов - рассмотреть их на своем уровне и принять решение о включении предложенных норм (в так называемой авторской редакции) в Трудовой кодекс либо откорректировать отдельные предложения с учетом позиции парламентариев.





Рассмотрение и принятие любого закона - процесс творческий. Решения, которые потом облекут форму закона, должны быть взвешенными и обдуманными. Поэтому сложно спрогнозировать, сколько по времени займет рассмотрение проекта в парламенте. Сейчас речь идет только о первом чтении, безусловно, в проект будут внесены какие-то поправки. Затем предстоит еще второе чтение.





- Ожидается, что некоторые изменения закрепят понятие дистанционной работы. В комментариях в интернете уже возникла путаница из-за использования слов "фрилансерство" и "удаленка". Проясните, пожалуйста, какая именно форма дистанционной работы будет регламентирована и каким образом? Какие права и обязанности будут предусмотрены для обеих сторон: работника и нанимателя?





- В законодательстве Республики Беларусь мы не используем таких терминов. В Трудовой кодекс включено понятие дистанционной работы. Под этим будет пониматься работа, которая осуществляется с использованием IT-технологий. Заключение трудового договора должно осуществляться при личном присутствии работника. Разумеется, на людей, трудящихся дистанционно, будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков и т.д.





Отличительной особенностью данной формы трудовых отношений будет являться то, что нанимателю не нужно оборудовать рабочее место непосредственно в офисе. Работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где ему самому будет удобно. Условия обмена документами и информацией в процессе трудовой деятельности, особенности р ма труда и отдыха, порядка предоставления отпуска, иные условия работы в дистанционных условиях стороны будут определять самостоятельно в трудовом договоре.





- Одно из обсуждаемых предложений - разрешение работникам трудиться во время отпуска по основному месту работы. Людей интересует, какая может быть форма трудоустройства на период отпуска (договорная, повременная, дистанционная и т.д.), можно ли пойти к нанимателю в совершенно иную сферу либо речь идет о перераспределении ресурсов внутри одного предприятия/организации…





- Проектом закона предлагается предоставить работнику, находящемуся в трудовом отпуске по основному месту занятости, право работать по совместительству полный рабочий день (смену). При этом, не имеет значения, работает он на условиях внутреннего совместительства (т.е. у одного и того же нанимателя) или внешнего (у другого нанимателя). При таких условиях можно трудиться полный рабочий день или полную рабочую смену.





Действующие нормы Трудового кодекса позволяют работать по совместительству не более половины полной нормы продолжительности рабочего времени, т.е. не более 20 часов в неделю.





В случае принятия предложенных проектом норм, работник сможет, при его желании, конечно, работать до 40 часов в неделю на период трудового отпуска по основному месту работы. Условия приема и работы будут зависеть от конкретных обстоятельств каждого конкретного нанимателя, которому необходим такой работник.





- В проекте закреплена норма, согласно которой наниматели с согласия работника смогут переводить их на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. В чем детали новшества? Какие условия должны быть соблюдены при таком переводе? Как будут защищаться права работника?





- В настоящее время наниматель вправе перевести работников на другую работу в случае производственной необходимости или простоя. Новшество заключается в том, что с согласия работника его можно перевести на работу к другому нанимателю по иным причинам. Временный перевод в таких случаях должен производиться на основании приказа (распоряжения) нанимателя о временном переводе с указанием причин и срока перевода, а также условий оплаты труда.





Основным условием такого перевода будет являться согласие самого работника, а срок не может превышать 6 месяцев в календарном году.





Новый трудовой договор с работником не будет заключаться, но при выполнении работ у другого нанимателя подчиняться ему необходимо. Заработная плата будет выплачиваться по выполняемой работе. При этом закрепляется, что она не может быть ниже среднего заработка на прежней работе данного сотрудника.





- В каких случаях трудовой договор будет недействительным?





- В этой части в Трудовой кодекс никаких изменений не вносится. Как и ранее, трудовой договор признается недействительным в случаях его заключения под влиянием обмана, насилия, угрозы, если он заключен на крайне невыгодных для работника условиях, без намерения создать юридические последствия, если он заключен с гражданином, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, с лицом моложе 14 лет, с лицом, достигшим 14 лет, без письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечителя).





- Некоторые предложения касаются компенсаций за работу в выходной день. Расскажите о них.





- Предлагается урегулировать порядок компенсации работнику выезда в служебную командировку и возвращения из нее в выходной день. В частности, чтобы в таких случаях работнику предоставлялся другой неоплачиваемый день отдыха. Но не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором работник находился в служебной командировке.





- СМИ уже немало обсуждали предлагаемый обязательный для нанимателей краткосрочный отпуск для отцов - до 14 дней. Тем не менее, в том числе и по вине журналистов, предлагаемый отпуск называют декретным. Наверное, стоит еще раз разграничить эти два понятия - объясните их разницу и в чем именно заключается новая норма в ТК.





- Безусловно, это не декретный отпуск. В Трудовом кодексе так называемый декретный отпуск именуется отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. И право на этот отпуск отцы имеют и в настоящее время наравне с матерями (по их выбору, т.е. либо мать, либо отец). Работнику, находящемуся в отпуске до достижения ребенком возраста трех лет, за этот период выплачивается пособие. При этом в любое время он вправе вернуться к трудовой деятельности.





В проекте закона речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней. Иная продолжительность и оплата данного отпуска могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем.





Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка. Это будет период, в течение которого уход за новорожденным смогут осуществлять оба родителя одновременно, если у них есть такое желание. Полагаем, что данная мера будет способствовать укреплению семьи. Это одна из наших главных задач.







