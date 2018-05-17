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Астероид размером с аэробус пролетел всего в 200 км от Земли

Астероид размером с аэробус пролетел очень близко от Земли. Об этом сообщается на сайте Центра малых планет (ЦМТ) при Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (штат Массачусетс).

Астероид, названный 2010 WC9, приблизился к Земле на 203,4 тыс. км в 18:05 по времени восточного побережья США, пролетев между Землей и Луной. Этот астероид впервые был замечен астрономами с помощью обсерватории в Аризоне 30 ноября 2010 года. Астрономы наблюдали за ним 10 дней, потом потеряли из обзора. 8 мая 2018 года 2010 WC9 вновь появился в поле зрения. 

По оценкам экспертов NASA, 2010 WC9 так близко не приближался к Земле почти 300 лет, сообщают мировые агентства.

07:04 17/05/2018






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