Астероид размером с аэробус пролетел всего в 200 км от Земли

Астероид, названный 2010 WC9, приблизился к Земле на 203,4 тыс. км в 18:05 по времени восточного побережья США, пролетев между Землей и Луной. Этот астероид впервые был замечен астрономами с помощью обсерватории в Аризоне 30 ноября 2010 года. Астрономы наблюдали за ним 10 дней, потом потеряли из обзора. 8 мая 2018 года 2010 WC9 вновь появился в поле зрения.





По оценкам экспертов NASA, 2010 WC9 так близко не приближался к Земле почти 300 лет, сообщают мировые агентства.