Пой Путину! Григория Лепса не впустили на концерт в Израиль

К депутату обратился организатор концерта Лепса в Израиле, который сообщил, что 17 музыкантов и техработников, сопровождающих певца, свободно въехали в страну, а самого исполнителя "завернули".





"Судя по всему, израильской полиции больше нечем заниматься – все дела раскрыты, все преступники наказаны. Ничем другим я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца Григория Лепса", – написала Малиновская.





Она также отметила, что уже направила обращение министру внутренней безопасности Израиля Гиладу Эрдану с требованием объяснить, на каком основании Лепсу закрыли въезд в страну.





У Лепса в Израиле были запланированы два концерта: 24 мая – в Тель-Авиве и 26 мая – в Хайфе.