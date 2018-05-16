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Пой Путину! Григория Лепса не впустили на концерт в Израиль

Правоохранительные органы Израиля отказали во въезде в страну популярному российскому исполнителю Григорию Лепсу, сообщила на своей странице в социальной сети в Facebook депутат Кнессета Юлия Малиновская.

К депутату обратился организатор концерта Лепса в Израиле, который сообщил, что 17 музыкантов и техработников, сопровождающих певца, свободно въехали в страну, а самого исполнителя "завернули".

"Судя по всему, израильской полиции больше нечем заниматься – все дела раскрыты, все преступники наказаны. Ничем другим я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца Григория Лепса", – написала Малиновская.

Она также отметила, что уже направила обращение министру внутренней безопасности Израиля Гиладу Эрдану с требованием объяснить, на каком основании Лепсу закрыли въезд в страну.

У Лепса в Израиле были запланированы два концерта: 24 мая – в Тель-Авиве и 26 мая – в Хайфе.
Sputnik
22:38 16/05/2018






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