Жуткая резня с лужами крови произошла не где-нибудь, а... в троллейбусе, в популярном троллейбусе 20-го маршрута, весьма вероятно, самом популярном и загруженном в городе. Не на конечной остановке на глухой окраине, а в центре города, на остановке «Универмаг». Невзирая на позднее время, в этом троллейбусе и в этом месте наверняка были люди. Собственно, на фото с места ЧП мы и видим людей, по всему — обычных ждущих транспорта пассажиров, работающие маршрутки.





Кто и как планировал эту операцию? Операции в общественных местах, где есть риск того, что могут пострадать обычные граждане, всегда должны планироваться с особой тщательностью, с учетом каждой детали, на их выполнение направляются лучшие из лучших. Правило: если вы задерживаете преступника в людном месте, задержание должно происходить за секунды, так, чтобы он даже пикнуть не успел. А что мы видим здесь?..





Подобный итог операции в общественном месте в центре города показывает вопиющую некомпетентность и профессиональную непригодность тех, кто ее осуществлял и планировал. Преступник оказался вооружен и очень опасен. Правоохранительные органы обязаны были знать и учитывать это. Человек, сумевший и не испугавшийся ранить троих милиционеров, легко мог захватить заложников и не побояться причинить им вред.





Это счастье, что обошлось без заложников и пострадавших среди случайных людей.





Второй момент — ранение преступника при задержании. Очень напоминает месть.





По данным из прессы, злоумышленник пытался скрыться вплавь, милиционеры же преследовали его на лодке ОСВОДа . Совершенно непонятно, почему для его задержания пришлось «применить табельное оружие». Милиция на лодке не могла догнать плывущего человека? Или плывущего, то есть человека, у которого по умолчанию заняты руки, не могла без риска вытащить из воды уже наверняка направленная на задержание опытная спецгруппа?





Не знаю... Я могу понять, что очень обидно за коллег. Но ради задержания стрелять из лодки по плывущему — это мало похоже на правовое государство. Это похоже на хладнокровную расправу. Ранил милиционеров — по приговору суда получит большой срок. А добавлять «от себя» «за ребят» пулевое, если я прав в своих предположениях — это лишнее.





И последнее. Когда в Могилеве со стрельбой и захватом заложников ограбили банк, по сети ходило много слухов, что это «постанова». Не думаю, что это было так. Действие такой серьезной махины, как государство, должно быть предельно замотивировано. Если это была «постанова», то ради чего? Вот просто так ни с того ни с сего захотелось взять и показать мастерство нашей милиции? мнительно.





Но здесь... Как раз сейчас в стране идет острая дискуссия по поводу антинаркотических законов, только-только отголодали мамы осужденных на большие сроки молодых ребят, Совмин анонсировал пусть косметические, но хоть какие-то послабления в законодательстве. И вот на этом фоне такой опасный преступник с полностью, судя по всему, уехавшей крышей оказывается беглецом из колонии-поселения, куда попал по наркотической статье!





Совпадение?..





При этом каковы мотивы ЕГО действий? Три года «химии» — это очень, очень мало по таким статьям. Могли обслужить так, что получил бы и 10, и 15 лет реальной колонии, а уж «восьмерку» — запросто. Казалось бы, сиди тихонечко свои три года и радуйся, что пронесло. Бежать, усугубляя положение?? А сбежав, устраивать ТАКУЮ резню? Выглядит абсолютно бессмысленным.





Нет, я далеко от мысли, что лужи крови на фото перед нами — «постанова». Тем не менее, нельзя исключить, что нам что-то не договаривают или говорят не так, воспользовавшись моментом. Например, относительно статей, по которым сидел этот человек. А может быть, и правда все так сошлось.





Но осадок остался...







