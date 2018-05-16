Биологи впервые осуществили "пересадку памяти"

Специалисты подвергали улиток слабым разрядам электрического тока десять раз. Временной промужеток между пятым и шестым ударом током составил 24 часа, между остальными — по 20 минут. У улиток, которые не участвовали в первой части эксперимента, прикосновение электродов вызывало сокращение мышц, длившееся всего одну секунду, однако у тех моллюсков, которых опыт научил ожидать удара током, эта реакция длилась пятьдесят секунд.









После этого ученые извлекли определенные рибонуклеиновые кислоты у улиток, которых били током, и ввели их тем, которые подобного не испытывали. В результате мышцы животных, не имеющих "собственных" воспоминаний об электрических разрядах, также начали сокращаться на 40 секунд. Таким образом, вместе с РНК учёным удалось "пересадить" от одних улиток другим условный рефлекс.

Специалисты предполагают, что подобные эксперименты в будущем позволят восстанавливать воспоминания людей и изменять их. Учёные считают, что порой подобное могло бы сохранить психическое здоровье людям, пережившим травмирующее событие.







