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Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода

Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители за кражу 2,18 т технического жидкого кислорода задержали 53-летнего минчанина. 

"Мужчина работал водителем на одном из столичных предприятий. Он сливал кислород из цистерн для продажи другому предприятию. Минчанин был задержан с поличным и признал свою вину. Общая стоимость похищенного составила около Br800", - проинформировали в ГУВД. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).

21:44 16/05/2018






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