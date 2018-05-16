Из-за массовых блокировок с перебоями начали работать онлайн-игры, сервисы на консоли PlayStation и ресурсы, необходимые ученым.





Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходится общаться с журналистами через ICQ.





Следственный комитет завел канал в TamTam, но продолжает писать в телеграме — подписчиков в десять раз больше.









Мессенджером пользуется даже глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники.





Падение просмотров телеграм-каналов — около 15%, это в пределах нормы для майских праздников. У большинства россиян мессенджер продолжает работать.