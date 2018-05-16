Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В России уже месяц пытаются заблокировать Telegram. Есть ли у борьбы успехи?

С 16 апреля были заблокированы миллионы IP-адресов Google, Amazon и других хостинг-провайдеров (часть из них потом разблокировали).

Из-за массовых блокировок с перебоями начали работать онлайн-игры, сервисы на консоли PlayStation и ресурсы, необходимые ученым.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходится общаться с журналистами через ICQ.

Следственный комитет завел канал в TamTam, но продолжает писать в телеграме — подписчиков в десять раз больше.


Мессенджером пользуется даже глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие чиновники.

Падение просмотров телеграм-каналов — около 15%, это в пределах нормы для майских праздников. У большинства россиян мессенджер продолжает работать.

Источник: "Медуза"
21:43 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё