Навстречу друг другу ехали грузопассажирский бус «Мерседес» с прицепом (и перевозимым на нем трактором) и грузопассажирский бус «Фольксваген». Внезапно прицеп стал жить своей жизнью и вылетел прямо на «встречку», пишет "Вечерний Брест"





Водитель «Фольксвагена» от столкновения увернуться не смог. Машина после удара вылетела в кювет и получила серьезные повреждения. В результате аварии пострадали двое маленьких деток - 2-годовалый сынишка и годовалая дочурка водителя. Сам 27-летний житель аг. Ольшаны, сидевший за рулем «Фольксвагена», тоже оказался в больнице. У сына черепно-мозговая травма, у дочери - перелом диафиза бедренной кости.









Когда сотрудники ГАИ, прибывшие на место, стали разбираться в тонкостях аварии, перед ними предстала не самая радужная картина. Вины водителя в «Фольксвагена» в ДТП нет. Однако ольшанец повинен в травмах своих детей, которых в нарушение безопасности и здравого смысла перевозил без удерживающих кресел. Причем делал это мужчина систематически: к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 42 раза (!), а последний из них был буквально в апреле этого года за нарушение правил перевозки детей.





Еще более злостным нарушителем оказался водитель «Мерседеса», житель Давид-Городка, «потерявший» прицеп. Он по линии ГАИ привлекался к административной ответственности 45 раз. Причем буквально 10 мая был лишен водительских прав на полгода (правда, постановление на момент ДТП в законную силу не вступило). Злополучный прицеп марки «КАМАЗ» мужчина одолжил у своего знакомого, при этом ни страховки, ни допуска к участию в дорожном движении этот прицеп не имел. А ведь именно неисправность сцепного устройства послужила причиной жутковатой аварии.





И кто теперь скажет, что это случайность, а не систематическое наплевательство?..