Вышел из тюрьмы? Заплати налоги

Придя из тюрьмы, предприниматель сразу получил доклад о необходимости выплатить задолженность Фонда социальной защиты населения. Затем созрела очередь налоговой инспекции, а сейчас от Андрея требуют и срочной уплаты штрафа. К тому же автомобиль, которым управляет его сейчас беременная жена, тоже попал под арест. А без автомобиля предпринимательская деятельность Андрея остановиться, передает "Белсат"





Предприниматель не отрицает своей вины и готов выплачивать штраф. Местные судебные исполнители поддержали просьбу предпринимателя о предоставлении ему рассрочки в оплате штрафа и снятии ареста с автомобиля. Сейчас областной суд будет определять, что делать с грузовым автомобилем Андрея и давать ли ему возможность рассчитаться с государством постепенно.