Вышел из тюрьмы? Заплати налоги
В прошлом году предпринимателя Андрея Рудого из деревни Тавзгиняны на Гродненщине дважды поймали за рулем пьяным. Его наказали Br 5700 штрафа, 2 месяцами ареста, конфискацией автомобиля и пятью годами лишения права управлять транспортными средствами.
Придя из тюрьмы, предприниматель сразу получил доклад о необходимости выплатить задолженность Фонда социальной защиты населения. Затем созрела очередь налоговой инспекции, а сейчас от Андрея требуют и срочной уплаты штрафа. К тому же автомобиль, которым управляет его сейчас беременная жена, тоже попал под арест. А без автомобиля предпринимательская деятельность Андрея остановиться, передает "Белсат".
Предприниматель не отрицает своей вины и готов выплачивать штраф. Местные судебные исполнители поддержали просьбу предпринимателя о предоставлении ему рассрочки в оплате штрафа и снятии ареста с автомобиля. Сейчас областной суд будет определять, что делать с грузовым автомобилем Андрея и давать ли ему возможность рассчитаться с государством постепенно.
20:18 16/05/2018
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