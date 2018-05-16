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Поправки в Жилищный кодекс: арендное жилье можно будет перевести в социальное. Не всем

Поправки в Жилищный кодекс Беларуси депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на заседании Палаты представителей 17 мая. Среди поправок — возможность перевода арендного жилья в социальное, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксану Гайдук.

И арендное, и социальное жилье принадлежат государству, не наследуется, его нельзя продать. Но за арендные квартиры нужно вносить коммунальные платежи и — ежемесячно — арендную плату, тогда как получившие социальное жилье платят только коммуналку.

Депутат пояснила, что возможность перевода арендного жилья в жилые помещения социального пользования предусмотрена для определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий, не стоял в очереди, но имеет право на социальное жилье. «Если им предоставлено арендное жилье, то его можно будет перевести в жилое помещение социального пользования», — отметила Оксана Гайдук.


Кто имеет право на социальное жилье?

Таких категорий немало, самые крупные:

— граждане, жилые помещения которых стали непригодными для проживания из-за чрезвычайных ситуаций;

— граждане или их дети, имеющие заболевания, при которых совместное проживание с ними в одной комнате или однокомнатной квартире невозможно.

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

— граждане, уволенные в запас из числа военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов внутренних дел, департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, получившие ранения, контузии, увечья и заболевания при исполнении служебных обязанностей;

—  неработающие одинокие инвалиды I и II группы;

— неработающие одинокие пенсионеры;

— граждане, в семьях которых есть дети-инвалиды;

—  отдельные категории граждан, чей среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих постановке на учет нуждающихся. Например, многодетные семьи и матери, получившие звание «Мать-героиня» или награжденные орденом Матери, Материнской славы, медалью Материнства, граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот.


Законопроект предполагает изложение Жилищного кодекса в новой редакции В частности, законопроектом закрепляются основные жилищно-коммунальные услуги, а также перечень лиц, которые могут выступать их исполнителями и потребителями. В документе прописана обязанность участников долевой собственности оплачивать коммунальные услуги соразмерно своей доле. В обновленном Жилищном кодексе нашла отражение новая структура госжилфонда: социальное жилье, жилье в общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Кроме того, в законопроекте урегулированы отдельные вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.

REALTY.TUT.BY
19:27 16/05/2018






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