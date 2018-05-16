И арендное, и социальное жилье принадлежат государству, не наследуется, его нельзя продать. Но за арендные квартиры нужно вносить коммунальные платежи и — ежемесячно — арендную плату, тогда как получившие социальное жилье платят только коммуналку.





Депутат пояснила, что возможность перевода арендного жилья в жилые помещения социального пользования предусмотрена для определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий, не стоял в очереди, но имеет право на социальное жилье. «Если им предоставлено арендное жилье, то его можно будет перевести в жилое помещение социального пользования», — отметила Оксана Гайдук.









Кто имеет право на социальное жилье?





Таких категорий немало, самые крупные:





— граждане, жилые помещения которых стали непригодными для проживания из-за чрезвычайных ситуаций;





— граждане или их дети, имеющие заболевания, при которых совместное проживание с ними в одной комнате или однокомнатной квартире невозможно.





— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;





— граждане, уволенные в запас из числа военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов внутренних дел, департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, получившие ранения, контузии, увечья и заболевания при исполнении служебных обязанностей;





— неработающие одинокие инвалиды I и II группы;





— неработающие одинокие пенсионеры;





— граждане, в семьях которых есть дети-инвалиды;





— отдельные категории граждан, чей среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих постановке на учет нуждающихся. Например, многодетные семьи и матери, получившие звание «Мать-героиня» или награжденные орденом Матери, Материнской славы, медалью Материнства, граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот.









Законопроект предполагает изложение Жилищного кодекса в новой редакции В частности, законопроектом закрепляются основные жилищно-коммунальные услуги, а также перечень лиц, которые могут выступать их исполнителями и потребителями. В документе прописана обязанность участников долевой собственности оплачивать коммунальные услуги соразмерно своей доле. В обновленном Жилищном кодексе нашла отражение новая структура госжилфонда: социальное жилье, жилье в общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Кроме того, в законопроекте урегулированы отдельные вопросы, связанные с финансовой арендой (лизингом) жилых помещений.