В украинских Сумах сегодня похоронили 12-летнего Владислава Кушниренко — школьника, погибшего в этом ДТП. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на информацию областной госадминистрации.





Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на обратном пути из Польши в Украину. Известно, что транспорт из Польши выехал ночью. 13 мая около семи часов утра на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь их Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор». Основной удар пришелся на правую сторону буса, где ехал на переднем пассажирском сиденье 12-летний пассажир. Он погиб на месте. Еще шестерых пострадавших доставили сначала в районную больницу Каменца, а затем перевезли в Брест.