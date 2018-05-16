Двое пострадавших в ДТП украинских детей остаются в реанимации, погибшего похоронили на родине
Двое из шести подростков, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии под Каменцем, остаются в реанимации, сообщил БЕЛТА заместитель главного врача Брестской областной больницы Вячеслав Гавриленко.
«Ранее в нейрохирургическое отделение были переведены двое подростков. Сегодня еще одного мальчика мы перевели в хирургическое отделение, второго — в ЛОР-отделение. У них состояние средней степени тяжести. В реанимации остаются двое 14-летних пострадавших. Их состояние характеризуется как стабильно тяжелое», — отметил Вячеслав Гавриленко.
В украинских Сумах сегодня похоронили 12-летнего Владислава Кушниренко — школьника, погибшего в этом ДТП. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на информацию областной госадминистрации.
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на обратном пути из Польши в Украину. Известно, что транспорт из Польши выехал ночью. 13 мая около семи часов утра на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь их Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор». Основной удар пришелся на правую сторону буса, где ехал на переднем пассажирском сиденье 12-летний пассажир. Он погиб на месте. Еще шестерых пострадавших доставили сначала в районную больницу Каменца, а затем перевезли в Брест.
19:22 16/05/2018
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