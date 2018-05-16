Евросоюз собирается значительно ужесточить визовую систему

Еврокомиссия предложила ужесточить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы, пишет TUT.by . Как выяснилось в ходе расследования терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах, некоторые террористы были в розыске в разных странах ЕС. Вот только они свободно пересекали границы Евросоюза, посещали Сирию и возвращались обратно, используя фальшивые документы.





«Ежегодно миллионы неграждан Евросоюза въезжают в ЕС с визами, будь то на короткий или на длинный срок. Мы намерены модернизировать нашу визовую информационную систему, устранить слепые пятна в наших базах данных и дать визовым органам и пограничникам больше информации, чтобы они могли выполнять свою работу. Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможности пробраться в Европу незамеченными. ЕС — не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы», — заявил еврокомиссар Димитрис Аврамопулос.









Как ужесточат





1. Все документы, поданные на визу и попавшие в базу данных Шенгена, будут автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб. Кроме этого, система должна определять использование документов на разные имена при подаче. Как именно это будет делаться, ЕК не пояснила.





2.В эту базу данных впервые будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц.





3. Данные всех лиц, которые когда-либо запрашивали шенгенскую визу, будут храниться в единой базе данных. Это поможет пограничникам идентифицировать мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу.





4. Силовым структурам и пограничникам ЕС дадут упрощенный доступ к информации из визовой базы данных для нужд своих расследований.