Список знаковых людей уже составлен, в ближайшее время его должна рассмотреть городская топонимическая комиссия.





Каждый желающий может оплатить 65 рублей и, если он изъявит желание, его инициалы будут выгравированы на гранитной плитке, которую уложат на площади Славы.



