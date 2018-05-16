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В Могилёве каждый желающий сможет увековечить себя на площади Славы за 65 рублей

В Могилеве стартовала акция «Имена Могилева», которая призвана помочь собрать средства на увековечение памяти на площади Славы исторических личностей, чья деятельность способствовала развитию культуры, пишет БелТА.

Список знаковых людей уже составлен, в ближайшее время его должна рассмотреть городская топонимическая комиссия.

Каждый желающий может оплатить 65 рублей и, если он изъявит желание, его инициалы будут выгравированы на гранитной плитке, которую уложат на площади Славы.


17:54 16/05/2018






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