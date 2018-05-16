Белорусский певец Петр Елфимов выступил на открытии Крымского моста

На другом, "основном", концерте в честь открытия моста в тот же день выступали Григорий Лепс, Александр Маршал, Александр Буйнов, Пелагея и другие российские артисты.

Представительница Елфимова, его жена Татьяна Космачева, заявила журналистам, что певец "не лезет в политику". По ее словам, певец, как и каждый артист, "за мир и счастье на планете, а любая построенная дорога — это счастье". Космачева не ответила на вопрос, поддерживает ли Елфимов российскую оккупацию Крыма.





Керченский мост был открыт 15 мая. В открытии участвовал российский правитель Владимир Путин. Мост соединяет аннексированный Крым с территорией России.