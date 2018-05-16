Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Белорусский певец Петр Елфимов выступил на открытии Крымского моста

Выступление Елфимова было анонсировано в числе участников российского шоу «Голос».

Белорусский певец Петр Елфимов выступил 15 мая на концерте в крымской Керчи на открытии моста через Керченский пролив. Выступление Елфимова было анонсировано в числе участников российского шоу "Голос" от "команды Леонида Агутина", передает «Радыё Свабода».

На другом, "основном", концерте в честь открытия моста в тот же день выступали Григорий Лепс, Александр Маршал, Александр Буйнов, Пелагея и другие российские артисты.


Представительница Елфимова, его жена Татьяна Космачева, заявила журналистам, что певец "не лезет в политику". По ее словам, певец, как и каждый артист, "за мир и счастье на планете, а любая построенная дорога — это счастье". Космачева не ответила на вопрос, поддерживает ли Елфимов российскую оккупацию Крыма.

Керченский мост был открыт 15 мая. В открытии участвовал российский правитель Владимир Путин. Мост соединяет аннексированный Крым с территорией России.

16:12 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё