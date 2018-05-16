Смотрите: белки спрятали под капотом более 20 килограммов шишек
Американец Келли Мур из штата Мичиган заметил по пути на работу, что его машина стала издавать странный шум. Открыв капот, он увидел десятки шишек. По подсчетам, их общая масса составила 23 кг, пишет Mlive.com.
Владельцы автомобиля уверены, что шишки оказались в машине благодаря белкам, поскольку место под капотом «удобное и теплое, много запасов еды. Довольно практично иметь такое гнездо, пока оно не уедет».
По словам Келли Мура, он приобрел автомобиль недавно, но при покупке под капотом ничего не было. Из-за высокой температуры некоторые шишки разбухли. Поэтому мужчина потратил 45 минут, чтобы очистить машину.
15:13 16/05/2018
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