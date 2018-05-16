Смотрите: белки спрятали под капотом более 20 килограммов шишек





Владельцы автомобиля уверены, что шишки оказались в машине благодаря белкам, поскольку место под капотом «удобное и теплое, много запасов еды. Довольно практично иметь такое гнездо, пока оно не уедет».









По словам Келли Мура, он приобрел автомобиль недавно, но при покупке под капотом ничего не было. Из-за высокой температуры некоторые шишки разбухли. Поэтому мужчина потратил 45 минут, чтобы очистить машину.



