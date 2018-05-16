Видео: байкеры на Крымском мосту, делают селфи

В преддверии открытия объекта сообщалось, что останавливаться на новом мосту через Керченский пролив запрещено. Более того, прямо перед запуском движения представители информационного центра "Крымский мост" раздали всем "первооткрывателям" брошюрку "Первый проезд" с правилами проезда по мосту, в которой автомобилистов и мотоциклистов просят не останавливаться, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.





Байкеры нарушили пункт 12.4 ПДД, который запрещает остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос, уточняет РБК. При этом на опубликованной в Сети видеозаписи видно, что часть мотоциклов байкеры поставили на правой полосе и двигавшиеся по мосту машины были вынуждены их объезжать, замечает агентство.







После селфи-сессии байкеров лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, сказал журналистам, что он лично давал слово местным властям, пообещав, что колонны мотоциклистов не будут останавливаться на мосту. Но "за всеми уследить не могли", объяснился он насчет остановившихся на мосту байкеров. После селфи-сессии байкеров лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, сказал журналистам, что он лично давал слово местным властям, пообещав, что колонны мотоциклистов не будут останавливаться на мосту. Но "за всеми уследить не могли", объяснился он насчет остановившихся на мосту байкеров.





Ранее Хирург сообщил, что байкерам из-за требований безопасности пришлось отказаться от первоначальных планов остановить две колонны на Крымском мосту и провести небольшой флешмоб.









В общей сложности в мотопробеге приняли участие около тысячи байкеров, которые выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив по новому мосту.







