Смена: у экономического факультета БГУ будет новый декан

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«С 16 мая Михаил Михайлович находится в отпуске», — сообщили tut.by на экономическом факультете. И добавили, что после отпуска он не вернется к своим обязанностям.





В пресс-службе БГУ пояснили, что Михаил Ковалев с экономического факультета не уходит — остается в должности профессора кафедры, которую он возглавлял.





— Михаил Ковалев по собственному желанию написал заявление о переводе с должности декана экономического факультета на должность профессора кафедры аналитической экономики и эконометрики экономического факультета.





Кандидатура нового декана пока не определена, отметили в пресс-службе. Сейчас его обязанности исполняет заместитель декана по учебной работе Анна Королева.





Михаилу Ковалеву — 71 год. В 1969 году окончил математический факультет Белорусского государственного университета. Деканом экономического факультета БГУ стал в 1999 году.





Напомним, 14 апреля покинул должность директора Института журналистики БГУ Сергей Дубовик. Он возглавлял институт с 2005 года.





Меньше года назад, 28 сентября 2017-го, Александр Лукашенко сменил ректора БГУ — университет возглавил Андрей Король.



