30 мая и 9 июня в Минске ограничат продажу алкоголя

Продажа алкогольных напитков (водки, ликероводочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничено на сутки — с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В это же время в магазинах не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.









Ограничение не коснется розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.



