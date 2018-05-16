Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

30 мая и 9 июня в Минске ограничат продажу алкоголя

В Минске 30 мая и 9 июня ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением выпускных вечеров в школах и гимназиях, информирует БЕЛТА. Соответствующее решение принял Мингорисполком.

Продажа алкогольных напитков (водки, ликероводочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более) будет ограничено на сутки — с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая и с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В это же время в магазинах не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%.


Ограничение не коснется розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.


14:28 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё