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В Минске задержали серийного квартирного вора с 22 айфонами

В столице задержали серийного вора, который вынес из ограбленной квартиры 22 айфона. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

37-летнего мужчину задержали на работе на автомойке после кражи из квартиры по Налибокской. Там он похитил 22 айфона и четыре планшета. Один похищенный телефон он взял себе, один дал своей подруге, а остальные спрятал у нее в машине.
А вот в его машине милиционеры нашли приспособления для вскрытия замков и дверей, а также сердцевину замка с последней кражи.


Установлено, что мужчина причастен к совершению серии аналогичных краж на территории Фрунзенского и Первомайского районов столицы на протяжении двух лет. В чужие квартиры он попадал либо вырывая сердцевину замка, либо взламывая двери. Похищал золото и деньги. С 2016 года по апрель 2018 года совершал кражи с промежутком три или шесть месяцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ (кража).


14:06 16/05/2018






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