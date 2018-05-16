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Фестиваль "Наш день" пройдет в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах

30 июня пройдет Первый фестиваль белорусской рок-музыки «Наш день».


«В Нашей стране мало фестивалей исключительно белорусским музыки, поэтому было решено сделать такой фестиваль», – сообщил belsat.eu организатор фестиваля Владимир Плавинский, пишет belsat.eu
.

В фестивале примут участие: Volski, Dzieciuki, Дай Дорогу!, Магазин, Nizkiz, Neuro Dubel, Akute, The Superbullz ,: B: N, Мутнаевока, Дмитрий Войтюшкевич, Петр Клюев.

Если фестиваль пройдет успешно, то в планах организаторов сделать его ежегодным. На площадке Фестиваля будут подготовлены зоны активности для каждого: для детей и взрослых. Владимир также говорит, что этот фестиваль может стать альтернативной площадкой для студентов, у которых в этот день выпускные, и они хотят весело и интересно отметить свой праздник.

Для посетителей будут организованы фестивальные автобусы, которые привезут со станций метро «Петровщина» и «Малиновка» на место проведения мероприятия. Билеты можно приобрести на сайте kvitki.by.



13:46 16/05/2018






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