В Наровле мужчина угнал лодку, запутался в сетях и утонул
Фатально завершился угон лодки для 60-летнего жителя Наровли — он утонул в Припяти.
По информации следователей, мужчина угнал лодку, за которой его попросил присмотреть рыбак. Когда хозяин ушел, мужчина без разрешения сел в лодку и отчалил от берега, tut.by.
В какой-то момент угонщик выпал из лодки, запутался в рыболовных сетях, которые были установлены в этом месте реки, и утонул.
Наровлянский РОСК выясняет обстоятельства произошедшего, а также то, кому принадлежит незаконное орудие лова, ставшее причиной гибели человека.
13:41 16/05/2018
Загрузка...