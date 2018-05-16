В Наровле мужчина угнал лодку, запутался в сетях и утонул

По информации следователей, мужчина угнал лодку, за которой его попросил присмотреть рыбак. Когда хозяин ушел, мужчина без разрешения сел в лодку и отчалил от берега, tut.by.





В какой-то момент угонщик выпал из лодки, запутался в рыболовных сетях, которые были установлены в этом месте реки, и утонул.









Наровлянский РОСК выясняет обстоятельства произошедшего, а также то, кому принадлежит незаконное орудие лова, ставшее причиной гибели человека.



