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В Наровле мужчина угнал лодку, запутался в сетях и утонул

Фатально завершился угон лодки для 60-летнего жителя Наровли — он утонул в Припяти.

По информации следователей, мужчина угнал лодку, за которой его попросил присмотреть рыбак. Когда хозяин ушел, мужчина без разрешения сел в лодку и отчалил от берега, tut.by.

В какой-то момент угонщик выпал из лодки, запутался в рыболовных сетях, которые были установлены в этом месте реки, и утонул.


Наровлянский РОСК выясняет обстоятельства произошедшего, а также то, кому принадлежит незаконное орудие лова, ставшее причиной гибели человека.


13:41 16/05/2018






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