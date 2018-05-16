Его автором выступил преподаватель факультета международных отношений БГУ Александр Бабук, который является прихожанин Минского Свято-Духова кафедрального собора. Это письмо Бабук адресовал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, пишет Наша нива





Бабук пишет, что с 1991 года в Беларуси «наблюдается нарастание националистических настроений, направленных на разрушение единства Святой Руси». «Я сам родом из г. Гродно, западной части Беларуси и около 10 лет был прихожанином Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви г. Гродно. Исторически Гродненский регион принадлежит Черной Руси, и это место, где формируются и воспитываются сильные духом люди, поскольку их жизнь протекает на лоне столкновении православного русского и польского католического миров», — пишет Бабук.





Александр Бабук. Фото: vk.com.





Автор отмечает, что в последнее время «националистические настроения» проявляются и в лоне православной церкви. «В самом белорусском языке ничего плохого нет, однако его некоторые наши клирики использует как инструмент политической игры против общерусского духовного единства, тем более, что белорусы принимали ключевое участие в становлении церковнославянского и общерусского языков. Если еще 10 лет богослужения в храмах г. Гродно проходили на белорусском языке раз в месяц и это по большому счету устраивало как тех, кто выступает сторонником белорусского языка, так и тех, кому нравится церковнославянский, то сегодня службы проходят на белорусском языке еженедельно, и прихожане даже жалуются духовенству о том, что язык просто навязывается искусственно, поскольку нас, прихожан, об этом не спрашивают», — отмечает Бабук.





Он называет имена священников, которые, по его мнению, проводят «насильственную белорусизацию» православной жизни в Гродно: это настоятель Собора Всех Белорусских Святых Анатолий Ненартович и настоятель Свято-Покровского кафедрального собора Георгий Рой: «Вольно или невольно они заставляют людей переходить на белорусский язык, игнорируя русский».





«Я имею право говорить с людьми на своем родном языке. Если кто-то со мной говорит по-русски, то я не считаю же это принудительной русификацией. Я считаю белорусский язык родным языком нашего народа. И в повседневной жизни я разговариваю по-белорусски и проповеди читаю по-белорусски и не вижу в этом проблемы. Из десяти священников собора только один проповедует по-белорусски. Можно ли это назвать принудительной белорусизацией? Я как настоятель никого не заставляю разговаривать по-белорусски. Каждый священник выбирает себе язык, которым ему легче говорить. Это нелепые обвинения», — говорит отец Георгий Рой.





Георгий Рой. Фото: facebook.com.





«В настоящее время масса людей подвержена разного рода пропаганде и идеологии. Есть люди, которые болезненно воспринимают различные явления нашей жизни. Я знаком с Александром Бабуком, и это неприятный контекст. Мы нормально общались. У нас при соборе существует инициатива «Клуб православной беседы», много разговариваем о литературе. Если он говорит о принудительной белорусизации, то почему он выступал у нас в соборе и говорил о Достоевском? Я что, заставлял его говорить по-белорусски? Очень неприятно слышать и читать такие слова. Я даже не говорю о христианском контексте, это классическая клевета», — считает гродненский священник.





Но самое значительное место в обращении отведено отцу Сергию Лепину, который от имени БПЦ выступал на праздновании Дня Воли, 25 марта.





«В этом году я впервые в Минске в День Победы 9 мая принял участие в акции «Бессмертный полк»… Отец Сергий в приватной беседе не просто назвал участников «Бессмертного полка» фашистами, но и в переписке угрожал им увольнениями с рабочих мест. Ленту Св. Георгия, повторяющую символику военного духовенства Русской Церкви, он назвал «фашистской символикой». Получается, что если человек участвует в акции «Бессмертный полк» с георгиевской лентой на груди, его за это нужно называть фашистом? Это — подсудная клевета», — пишет Бабук.





Напоследок Александр Бабук просит воцерковить и максимально активизировать православное участие в «Бессмертном полку».





Мы побеседовали с председателем Синодального информационного отдела БПЦ отцом Сергием Лепиным об этой ситуации.





Сергий Лепин. Фото aif.by.





«Действительно, похоже на поклеп. Даже не верится, что это он написал. Обидно, что этот человек вместе с нами не один год ел да пил. Он был у нас не обычным прихожанином, а кем-то более значительным. У него была неограниченная возможность лично спросить, что непонятно, выразить несогласие, поспорить…





Мы любили его и очень переживали в связи с его личными проблемами. Увидев его в колонне «Бессмертного полка» с символикой «Руси молодой», я написал ему дружеское письмо с советом быть поосторожнее. Ведь для преподавателя вуза связь с организацией, имеющей нацистские символы и возглавляемой языческим жрецом с нацистской идеологией, как мне кажется, небезопасна.









Я не имел в виду «георгиевскую ленту» — я говорил именно об эмблеме на красных румоловских майках. Не знаю, может, что-то изменилось, и в надежде предположу, что лидер этой организации уже стал христианином, но как минимум символы остались те же самые. И здесь вдруг такое… Александр обвинил меня, мол, я угрожал… Печально. Я не первый год знал Бабука, знал и его взгляды. Но я священник, я смотрю на людей поверх их субъектности — он был да и остается для меня братом во Христе. Я никогда не разделял личных взглядов Саши и теперь дистанцируюсь от его предательской лжи, но все равно не отказываюсь от него персонально. Пусть Господь смилуется над всеми нами», — говорит отец Сергий.





Мы спросили, не кажется священнику, что после 25 марта против него ведется атака на черносотенных сайтах? «Почему кажется? Так и есть. На всё воля Божья. Я буду отвечать на всё только делами. Были поклепы, проклятия, даже физические угрозы — это стоит нервов, правда, но я получил слов поддержки больше, чем обвинений — это вдохновляет».





Сергей Лепин не жалеет, что выступил 25 марта возле Оперного театра в Минске? «Нет. Слава Богу, что у меня была такая необычная возможность призвать всех к христианской любви и гражданскому согласию, добрососедскому уважению и обретению свободы во Христе. Делаю это снова».





Александр Бабук в 2009 году окончил Гродненский государственный университет по специальности «Современные иностранные языки», в 2010 — магистратуру «Германские языки». Входит в объединение православных ученых. В социальных сетях позиционирует себя как казак.











