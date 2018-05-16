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IOWA в Instagram анонсировала на 17 мая премьеру нового клипа на песню «Молчишь на меня»

На съемках нового клипа IOWA били стекло, ломали мебель и сожгли комнату


«Один пожар и комната, от которой остались только стены. Гора разбитых стёкол и сломанной мебели, сутки без сна и ссора длиной в клип. Когда вы ещё увидите, как я в щепки крошу гитару? А красавчика Марка Богатырёва с топором? Мы вам и не такое покажем», - заинтриговала солистка группы Екатерина Иванчикова, instagram.com

12:29 16/05/2018






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