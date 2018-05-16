



«Официально в 2016 году Указом Президента Украины на территории зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, который здесь существовал еще с 1986 года в формате территории с ограниченным доступом. Природные комплексы быстрыми темпами возобновились, развиваясь по своим законам без влияния человека. И сейчас экосистемы зоны отчуждения вернулись к состоянию, в котором они были почти 100 лет назад. Сегодня только на 10% этой территории работают люди, а остальные 90% — это дикая природа, которая является местом многих краснокнижных животных и растений, которых должны оберегать, и это является основной миссией в деятельности заповедника№ «, — отметил Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, информирует news.eizvestia.com.

Заповедник занимает 85% территории зоны отчуждения, так называемую «30-ку», другую территорию составляет так называемая «10-ка», что является плотное загрязненной радионуклидами территории вокруг Чернобыльской АЭС. Границы заповедника равны границам зоны отчуждения, определенным еще 32 года назад.

Он также подчеркнул, что для сохранения биоразнообразия флоры и фауны зоны отчуждения, основной акцент в работе предприятия делается на научных исследованиях. Именно получения официального статуса сделало эту территорию доступной для украинских и зарубежных экспертов.

«Раньше использовать результаты исследований, проведенных в зоне отчуждения, можно было только с разрешения Кабинета Министров Украины, поэтому большинство иностранных ученых проводили свои исследования на территории Беларуси, в связи с этим мы повлекли за еще одну важную перемену в украинском законодательстве, которая способствовала появлению международных научно-исследовательских проектов на этой территории и научная деятельность в зоне отчуждения начала развиваться гораздо активнее «, — подчеркнул Председатель ГАЗО.

Сегодня основное количество научных проектов направлена ​​на исследование влияния аварии и радиации на флору и фауну.









Ученые изучают волков, лошадей Пржевальского и птиц, а также исследуют варианты очистки почв от радионуклидов. Например, одним из интересных проектов прошлого года стала экспериментальная высадка быстрорастущих деревьев павловнии, которые по предварительным данным могут поглощать большое количество радионуклидов, чем обычные деревья.