Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Фотофакт. Такого Федуту вы еще не видели

Политконсультант и журналист Алексанр Федута получил диплом доктора хабилитированного гуманитарных наук по специализации "Литературоведение. Русская филология".


Научная степень была присуждена ученым советом Филологического Факультета Ягеллонского университета (Польша). Рядом с ним на снимке профессор Василий Георгиевич Щукин. 

«Это, так сказать, неофициальный снимок, сделанный после церемонии. Официальные снимки будут вывешены на сайте Ягеллонского университета позже», - пояснил сам Александр Федута.

В руках -- туба с дипломом. На хабилитанте -- мантия и шапочка.

"Белорусский партизан"
11:52 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё