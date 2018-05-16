Фотофакт. Такого Федуту вы еще не видели





Научная степень была присуждена ученым советом Филологического Факультета Ягеллонского университета (Польша). Рядом с ним на снимке профессор Василий Георгиевич Щукин.





«Это, так сказать, неофициальный снимок, сделанный после церемонии. Официальные снимки будут вывешены на сайте Ягеллонского университета позже», - пояснил сам Александр Федута.





В руках -- туба с дипломом. На хабилитанте -- мантия и шапочка.