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35-летний предприниматель обвиняется в похищении человека в целях трудовой эксплуатации

Житель Минской области обвиняется в использовании рабского труда, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома. 


По данным следствия, бизнесмен угрожал физической расправой 30-летнему мужчине и заставлял его работать на приусадебном участке, ухаживать за животными. "Сельчанин не имел постоянного заработка и стал подрабатывать у предпринимателя два года назад. Через некоторое время он начал заставлять мужчину приходить работать бесплатно - приезжал к нему домой в соседнюю деревню, избивал, запугивал, неоднократно похищал и насильно привозил к себе на участок в багажниках автомобилей, - сказала Татьяна Белоног. - Несколько раз фигурант, подавляя волю потерпевшего, удерживал его всю ночь в сарае на металлической цепи с замком. При попытке отказаться от работы мужчина подвергался избиению и угрозам". 

Следователи допросили свидетелей, проведены проверки показаний на месте, получены заключения судебных экспертиз. Дома у бизнесмена изъято охотничье гладкоствольное оружие с боеприпасами, мелкокалиберные патроны и банки с порохом. Кроме того, обнаружен похищенный паспорт на имя потерпевшего. Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям УК, в числе которых умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, использование рабского труда, похищение человека, хищение паспорта, незаконные действия в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.


11:12 16/05/2018






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