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Фотофакт: ад на райских островах. Как сильнейшее извержение вулкана меняет Гавайи

На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен высочайший — красный — уровень тревоги, пишут vesti.ru.


 Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент. Это чревато новыми выбросами пепла и лавы, взрывами возле кратера и образованием вулканических трещин.

Фото: Reuters

На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин. К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы. В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты четырехэтажного дома. Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов.



10:51 16/05/2018






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