



Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент. Это чревато новыми выбросами пепла и лавы, взрывами возле кратера и образованием вулканических трещин.





Фото: Reuters





На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин. К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы. В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты четырехэтажного дома. Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов.







