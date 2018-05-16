Фотофакт: ад на райских островах. Как сильнейшее извержение вулкана меняет Гавайи
На острове Гавайи, где с 3 марта извергается вулкан Килауэа, объявлен высочайший — красный — уровень тревоги, пишут vesti.ru.
Геологическая служба США предупреждает, что активность вулкана может возрасти в любой момент. Это чревато новыми выбросами пепла и лавы, взрывами возле кратера и образованием вулканических трещин.
Фото: Reuters
На острове зафиксировано уже 19 вулканических трещин. К кромке океана со скоростью 20 километров в час течет узкий поток лавы. В субботу, 12 мая, возле кратера открылись три новых глубоких трещины, высота нагромождений застывшей лавы достигает высоты четырехэтажного дома. Извержение сопровождается выбросами ядовитых газов.
10:51 16/05/2018
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