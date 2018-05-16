СК устанавливает очевидцев ДТП в Кировском районе, в котором погибли известный автогонщик Гомельщины Юрий Семенчук и картингист Артемий Каменок
Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Установлено, что 13 мая примерно в 21 час 40 минут водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь по автодороге «Минск-Гомель», совершил наезд на перебегавшего проезжую часть лося и съехал в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 1974 г.р., и ехавший в качестве пассажира 17-летний подросток скончались на месте происшествия. Второму пассажиру — сыну водителя, 1997 г.р., причинены телесные повреждения. Все пострадавшие – жители г. Гомеля.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина аварии. В рамках производства по уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
В целях установления всех обстоятельств данного происшествия следователи обращаются к гражданам, ставшими свидетелями ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой обратиться в УСК по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 298-262; +375 33 3994004 МТС (с 9:00 до 18:00 часов).
Напомним, за рулем находился титулованный раллист Юрий Семенчук. Также в машине были его сын Николай – 20-летний студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и картингист Артемий Каменок, десятиклассник одной из гомельских школ, пишет progomel.by
Артемий вместе с командой возвращался с первых этапов чемпионата Беларуси, прошедших в Минске. На гонках в субботу и воскресенье гомельский гонщик дважды поднялся на подиум. Парню было всего 17 лет.
10:43 16/05/2018
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