Установлено, что 13 мая примерно в 21 час 40 минут водитель автомобиля «Мерседес Бенц», двигаясь по автодороге «Минск-Гомель», совершил наезд на перебегавшего проезжую часть лося и съехал в кювет.









В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 1974 г.р., и ехавший в качестве пассажира 17-летний подросток скончались на месте происшествия. Второму пассажиру — сыну водителя, 1997 г.р., причинены телесные повреждения. Все пострадавшие – жители г. Гомеля.





Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина аварии. В рамках производства по уголовному делу назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.





В целях установления всех обстоятельств данного происшествия следователи обращаются к гражданам, ставшими свидетелями ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой обратиться в УСК по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 298-262; +375 33 3994004 МТС (с 9:00 до 18:00 часов).





Напомним, за рулем находился титулованный раллист Юрий Семенчук. Также в машине были его сын Николай – 20-летний студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и картингист Артемий Каменок, десятиклассник одной из гомельских школ, пишет progomel.by









Артемий вместе с командой возвращался с первых этапов чемпионата Беларуси, прошедших в Минске. На гонках в субботу и воскресенье гомельский гонщик дважды поднялся на подиум. Парню было всего 17 лет.



