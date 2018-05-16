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Могилевчанка перевела «бизнесмену из Англии» $ 17 тыс. А он исчез

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве. Жертвой злоумышленника стала женщина из Могилева, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Саленюк.

В ходе предварительного следствия установили, что потерпевшая познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Он представился «бизнесменом из Англии». Во время переписки, которая длилась почти год, он признавался в любви, обещал все бросить ради женщины и приехать к ней в Могилев. Но, чтобы приехать, ему нужно разобраться с бизнесом, а для этого нужны деньги. Поэтому мужчина просил перевести ему деньги с условием, что он обязательно их вернет.

Женщина неоднократно делала переводы, общая сумма составила $ 16,8 тыс. Однажды мужчина даже вернул $ 2,2 тыс. И только когда он окончательно исчез, женщина поняла, что ее обманули, пишет Белсат.


Сейчас следователи вместе с милиционерами устанавливают личность преступника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


09:55 16/05/2018






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