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Упавшее при валке леса дерево убило двух человек в Гомельской области, ещё один — в тяжелом состоянии

Два человека — сотрудники бобруйского ООО «Форест-Даго» — погибли в результате падения дерева при валке леса.

Это произошло в апреле в Октябрьском районе Гомельской области, сообщает «Коммерческий курьер» со ссылкой на начальника Бобруйского межрайотдела Могилевского областного управления Департамента госинспекции труда Любовь Логвину.

Как выяснилось, во время валки леса в зоне работ находились посторонние — родственники вальщиков. В итоге дерево упало сразу на четырех человек, погибли двое, один из них — работник фирмы. Еще один пострадавший до сих пор в тяжелом состоянии в больнице. Четвертый человек получил легкие травмы: он единственный, на ком при работе в лесу была каска.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в том числе по линии Гомельского межрайонного отдела по охране труда.


09:50 16/05/2018






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