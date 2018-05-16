И вот суд Минского района вынес решение.





Семья Полоз хотела взыскать с управления капитального строительства Минского района, а также генерального подрядчика ООО «Ослябя» и жильцов ЖСПК «Зоолог-строй» общую сумму в размере 437696, 17 руб.









Требование было удовлетворено частично. А денежная компенсация выльется в скромные Br11406,94









Из этой суммы истцы еще будут обязаны перечислить вознаграждение в адрес ОО «Минское общество потребителей».

— Мы довольны, ведь суд разобрался в ситуации, хоть и принял решение, что договорных отношений напрямую с УКСом у нас нет, но при этом согласился, что именно управление капитального строительства Минского района должно было принимать строительные работы и выступать гарантом соблюдения моих прав, — прокомментировала решение суда Наталья Полоз. — Я рассуждаю так: и отрицательный результат — тоже результат. А такое решение вовсе дорогого стоит! Тем более столько нервов было потрачено.









Удовлетворены и жильцы ЖСПК «Зоолог-строй», однако считают, что нынешнее разбирательство не последнее. К слову, решение суда еще не окончательное: на обжалование и опротестование у участников есть 10 дней.

— На предпоследнем заседании представительница УКСа сказала, что директор дал поручение подготовить исковое заявление в адрес ООО «Ослябя». Претензионное письмо по поводу недоделок и дефектов нами отправлено еще два месяца назад. Мы обращались еще тогда, когда на их устранение действовали гарантийные сроки. И надеемся, что именно те сроки давности будут учтены, — рассказала председатель ЖСПК «Зоолог-строй» Елена Романова. — Потому что остаются вопросы по фасаду и крыше, цоколю и окнам.



