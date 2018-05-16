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Скандал в Боровлянах: суд встал на сторону жильцов «дефектной» новостройки

Корреспонденты МЛЫН.BY отслеживали историю гражданского иска, который поссорил жильцов новых домов на улице 40 лет Победы в Боровлянах. В течение нескольких лет люди не могли добиться исправления недоделок, проблемные дома начали разрушаться.

 И вот суд Минского района вынес решение.

Семья Полоз хотела взыскать с управления капитального строительства Минского района, а также генерального подрядчика ООО «Ослябя» и жильцов ЖСПК «Зоолог-строй» общую сумму в размере 437696, 17 руб.


Требование было удовлетворено частично. А денежная компенсация выльется в скромные Br11406,94


Из этой суммы истцы еще будут обязаны перечислить  вознаграждение в адрес ОО «Минское общество потребителей».
— Мы довольны, ведь суд разобрался в ситуации, хоть и принял решение, что договорных отношений напрямую с УКСом у нас нет, но при этом согласился, что именно управление капитального строительства Минского района должно было принимать строительные работы и выступать гарантом соблюдения моих прав, — прокомментировала решение суда Наталья Полоз. — Я рассуждаю так: и отрицательный результат — тоже  результат. А такое решение  вовсе дорогого стоит! Тем более столько нервов было потрачено.


Удовлетворены и жильцы ЖСПК «Зоолог-строй», однако считают, что нынешнее разбирательство не последнее. К слову, решение суда еще не окончательное: на обжалование и опротестование у участников есть 10 дней.
— На  предпоследнем заседании представительница УКСа сказала, что директор дал поручение подготовить исковое заявление в адрес ООО «Ослябя». Претензионное письмо по поводу недоделок и дефектов нами отправлено еще два месяца назад. Мы обращались еще тогда, когда на их устранение действовали гарантийные сроки. И надеемся, что именно те сроки давности будут учтены, — рассказала председатель ЖСПК «Зоолог-строй» Елена Романова. — Потому что остаются вопросы по фасаду и крыше, цоколю и окнам.


09:40 16/05/2018






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