Резня в Гомеле: серьезно ранены три милиционера
Трое сотрудников правоохранительных органов получили ножевые ранения в Гомеле при попытке задержать сбежавшего из колонии мужчину, сообщает интернет-сообщество "Это Гомель, детка".
Мужчина находился в розыске. Задержать его пытались вечером в понедельник в троллейбусе №20, однако мужчина оказался вооружен ножом и оказал сопротивление. Трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы.
Источники портала рассказывают, что милиционеры были в гражданской одежде. Первоначально мужчине удалось скрыться, однако позже появилась информация, что подозреваемый задержан.
Как стало известно Progomel.by из достоверных источников, события разворачивались примерно в 23:40. Трое оперативников, одетых «по гражданке», поджидали на остановке троллейбус.
Согласно поступившим данным, в нём находился сбежавший из колонии-поселения 24-летний гомельчанин. Ранее он был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств. Имел крепкое телосложение и внушительный рост – 185 см. Ко всему прочему увлекался восточными единоборствами.
Когда троллейбус подъехал к остановочному пункту и остановился, в него зашли милиционеры и предприняли попытку задержания. Чтобы снять все вопросы, сотрудники предъявили беглецу удостоверения и потребовали покинуть салон. Но молодой человек оказал активное сопротивление и применил нож, которым нанес несколько ударов в область ног правоохранителей. В какой-то момент он воспользовался секундным промедлением, сумел вырваться из захвата и выбежал на улицу.
Далее преступник попытался скрыться и направился в сторону городского парка. Было организовано его преследование всеми свободными нарядами, находящимися поблизости. Всего в погоне участвовало порядка 20 патрульных машин.
Пострадавшие милиционеры остались на месте ожидать прибытие скорой помощи, так как были задеты артерии и можно было потерять много крови. К слову, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. На месте им была оказана первая медицинская помощь, после чего они были доставлены в больницу. Двое в стабильном и один в тяжёлом состоянии.
Тем временем преступник, ставя рекорды по спринтерскому бегу, успел добраться до Сожа, прыгнул в реку и начал её переплывать. Впрочем, спустя несколько минут на обоих берегах его уже дожидались правоохранители. Но предсказуемая развязка резонансной криминальной истории несколько затянулась.
Дело в том, что беглец, доплыв до противоположного ерега со стороны Новобелицы, не вылез из воды, а начал спускаться по береговой линии до Бухты капитанов. Под покровом ночи он пытался запутат милиционеров и пустить по ложному следу. нако его выдала торчащая из водной глади кучерявая голова, которая была замечена примерно в половине пятого утра возле белого бакена.
Правоохранители попросили ОСВОД предоставить лодку и поплыли на ней производить задержание. Преступник понял, что его обнаружили и нырнул под воду. Однако долго задерживать дыхание не смог и появился в десятке метров от милиционеров. На требование прекратить противоправные действия и сдаться не отреагировал и попытался уплыть. Пришлось применять табельное оружие. Сначала два предупредительных в воздух. А затем и по ногам. После этого пловец сник и уже не думал оказывать никакого сопротивления – лишь бы не утонуть.
Его затянули в лодку и переправили к другому берегу, где посадили в машину и увезли в больницу. Дальнейшая его судьба незавидная, прямо скажем.
Как сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, мужчина 1994 года рождения находился в розыске. Он был осужден судом Железнодорожного района Гомеля 4 апреля 2017 года по ч.1 ст.339 УК (хулиганство) и по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств) к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Сотрудники милиции УВД Гомельского облисполкома проводили оперативные мероприятия по установлению места нахождения гомельчанина. Накануне, 15 мая, оперативники нашли мужчину. В 23.40 в областном центре, в троллейбусе №20, стоявшем на остановке "Универмаг "Гомель", были предприняты действия по его задержанию. В ответ злоумышленник оказал сопротивление и нанес правоохранителям ножевые ранения различной степени тяжести. "Сотрудников оперативно доставили в больницу скорой медицинской помощи, где были проведены операции. В настоящее время они госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное", - сказал Виталий Пристромов.
09:36 16/05/2018
Загрузка...