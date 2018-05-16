Резня в Гомеле: серьезно ранены три милиционера

Мужчина находился в розыске. Задержать его пытались вечером в понедельник в троллейбусе №20, однако мужчина оказался вооружен ножом и оказал сопротивление. Трое сотрудников правоохранительных органов получили серьезные ножевые ранения и были госпитализированы.

Источники портала рассказывают, что милиционеры были в гражданской одежде. Первоначально мужчине удалось скрыться, однако позже появилась информация, что подозреваемый задержан.

Как стало известно Progomel.by из достоверных источников, события разворачивались примерно в 23:40. Трое оперативников, одетых «по гражданке», поджидали на остановке троллейбус.





Согласно поступившим данным, в нём находился сбежавший из колонии-поселения 24-летний гомельчанин. Ранее он был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств. Имел крепкое телосложение и внушительный рост – 185 см. Ко всему прочему увлекался восточными единоборствами.









Когда троллейбус подъехал к остановочному пункту и остановился, в него зашли милиционеры и предприняли попытку задержания. Чтобы снять все вопросы, сотрудники предъявили беглецу удостоверения и потребовали покинуть салон. Но молодой человек оказал активное сопротивление и применил нож, которым нанес несколько ударов в область ног правоохранителей. В какой-то момент он воспользовался секундным промедлением, сумел вырваться из захвата и выбежал на улицу.





Далее преступник попытался скрыться и направился в сторону городского парка. Было организовано его преследование всеми свободными нарядами, находящимися поблизости. Всего в погоне участвовало порядка 20 патрульных машин.









Пострадавшие милиционеры остались на месте ожидать прибытие скорой помощи, так как были задеты артерии и можно было потерять много крови. К слову, в настоящее время их жизни ничто не угрожает. На месте им была оказана первая медицинская помощь, после чего они были доставлены в больницу. Двое в стабильном и один в тяжёлом состоянии.





Тем временем преступник, ставя рекорды по спринтерскому бегу, успел добраться до Сожа, прыгнул в реку и начал её переплывать. Впрочем, спустя несколько минут на обоих берегах его уже дожидались правоохранители. Но предсказуемая развязка резонансной криминальной истории несколько затянулась.





Дело в том, что беглец, доплыв до противоположного ерега со стороны Новобелицы, не вылез из воды, а начал спускаться по береговой линии до Бухты капитанов. Под покровом ночи он пытался запутат милиционеров и пустить по ложному следу. нако его выдала торчащая из водной глади кучерявая голова, которая была замечена примерно в половине пятого утра возле белого бакена.





Правоохранители попросили ОСВОД предоставить лодку и поплыли на ней производить задержание. Преступник понял, что его обнаружили и нырнул под воду. Однако долго задерживать дыхание не смог и появился в десятке метров от милиционеров. На требование прекратить противоправные действия и сдаться не отреагировал и попытался уплыть. Пришлось применять табельное оружие. Сначала два предупредительных в воздух. А затем и по ногам. После этого пловец сник и уже не думал оказывать никакого сопротивления – лишь бы не утонуть.





Его затянули в лодку и переправили к другому берегу, где посадили в машину и увезли в больницу. Дальнейшая его судьба незавидная, прямо скажем.



