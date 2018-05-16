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В Беларуси началась отправка призывников в армию. В том числе форму одели известные люди

В первый день, 15 мая, служить отправились около тысячи призывников.

Торжественные мероприятия прошли в Минске и областных центрах. Молодые люди пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Сухопутных войск, Минской военной комендатуры и внутренних войск МВД.

Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 тысяч человек, сообщили в Министерстве обороны. Также для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить до 500 человек.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежит около 45 тысяч молодых людей.

Церемония принятия присяги вновь прибывшим пополнением в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 16 июня 2018 года.

Уже известно, что призыв коснулся не только простых смертных. Вчера во время торжественных проводов в армию, которая прошла на мемориальном комплексе "Курган Славы", можно было увидеть белорусских спортсменов. В частности, среди новобранцев был замечен член национальной сборной по биатлону Антон Смольский, еще в феврале защищавший честь Беларуси на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. 

"Теперь вот буду за Спорткомитет Вооруженных Сил выступать, — цитирует Антона mlyn.by. — Так что с биатлоном не расстанусь и в армии". 

"По совместительству" со спортом будет служить и член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Никитин.

"Белорусский партизан"
08:27 16/05/2018






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