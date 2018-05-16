Торжественные мероприятия прошли в Минске и областных центрах. Молодые люди пополнят ряды сил специальных операций Вооруженных Сил, Сухопутных войск, Минской военной комендатуры и внутренних войск МВД.





Всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 тысяч человек, сообщили в Министерстве обороны. Также для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить до 500 человек.





В соответствии с законодательством Республики Беларусь вызову на призывные комиссии весной текущего года подлежит около 45 тысяч молодых людей.





Церемония принятия присяги вновь прибывшим пополнением в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 16 июня 2018 года.





Уже известно, что призыв коснулся не только простых смертных. Вчера во время торжественных проводов в армию, которая прошла на мемориальном комплексе "Курган Славы", можно было увидеть белорусских спортсменов. В частности, среди новобранцев был замечен член национальной сборной по биатлону Антон Смольский, еще в феврале защищавший честь Беларуси на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.





"Теперь вот буду за Спорткомитет Вооруженных Сил выступать, — цитирует Антона mlyn.by . — Так что с биатлоном не расстанусь и в армии".





"По совместительству" со спортом будет служить и член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Никитин.