Как изменится район





В Минске обсуждается проект территории в границах ул. Щедрина — ул. Нововиленской — Старовиленского тракта — ул. Осипенко — ул. Червякова — ул. Каховской — Сморговского тракта — ул. Орловской — ул. Гая. Площадь участка — 62,5 гектаров, где сегодня проживает 6,6 тыс. человек.





Главный архитектор проекта Ирина Обухович пояснила, что все запланированные изменения регламентированы генпланом города и неудовлетворительным состоянием жилой среды:





— За небольшим исключением, квартал характеризуется низким качеством как многоквартирного, так и усадебного жилого фонда. Жилая среда не благоустроена, отсутствует сеть улиц. Многие улицы и проезды в усадебном секторе не имеют твёрдого покрытия, тротуаров и освещения. Жилая застройка разного качества и масштаба, школа находится практически в огородах, детских садов вообще нет, — перечислила проблемы архитектор.









Проектное решение предполагает серьёзное уплотнение. Так, до 2030 года количество жителей на участке возрастёт почти в 2 раза, превысив 12 тыс. человек. Частный сектор снесут почти полностью, а на месте 409 усадеб построят многоэтажные дома вместительностью более чем 4 тыс. квартир.





Проект будет реализовываться в 2 этапа. Первый этап рассчитан до 2022 года, второй — до 2030 года. До 2022 года планируется снести 12 домов в квартале ул. Нововиленской — Щедрина — Старовиленского тракта — Орловской и 169 домов в квартале ул. Щедрина — Долгиновского тракта — Орловской — Старовиленского тракта и в квартале ул. Орловской — Сморговского тракта — Каховской — Червякова. На их месте построят 92,8 тыс. «квадратов» жилья, 2 детсада и многофункциональный комплекс.





Что волнует местных





Перспектива переезда людей пугает, ведь никто из присутствующих не хочет покидать родовые гнезда ради четырёх стен в многоэтажной «панельке». Больше всего собравшихся интересовали сроки, застройщик и компенсация:









— Скажите пожалуйста, кто будет финансировать данный проект? Это будут государственные средства или инвестор, которого никто на протяжении 50 лет не может найти?





— Вопрос совершенно правильный. На сегодня мы не можем сказать, кто это будет строить, — ответил замг вы администрации Денис Жибуль.





— Определена ли даты освоения этих участков? Назовите даты начала и завершения строительства?





— После утверждения ПДП будут разработаны градостроительные паспорта и рассмотрены в Мингорисполкоме. Дальше будет определена их судьба — куда они пойдут: на аукцион или же государственному застройщику. Это будет следующая стадия нашей работы. В течение полугода вы будете знать, кто вас будет осваивать.





— 26 числа в силу вступил указ № 463, который позволяет нам развиваться, пристраиваться, делать манипуляции, направленные на улучшение жилищных условий. На сегодня я имею право реализовывать данный указ?





— Да.





— А почему тогда мне нельзя? — возмутился другой житель района. — Вы мне разрешили реконструкцию в границах крыши, без обустройства дополнительного этажа. Это как? То есть президент разрешает, а вы запрещаете? У меня крыша 1,5 метра — я не могу там строить дополнительный этаж!





— В соответствии с разъяснениями Министерства архитектуры мы вам дали ответ — разрешили достраивать и пристраивать в рамках вашей крыши. 463-ий разрешил и мы не запрещаем — делайте в границах крыши.





Ровно с такой же проблемой пришла ещё одна жительница частной застройки. В ближайшие три года молодой матери снос не грозит. Однако и улучшить жилищные условия едва ли получится. По 463-му указу она вправе расширять только нежилую территорию — коридор, санузел или кухню.









— Мы живём ввосьмером в половине дома! Это нечеловеческие условия. Почему вы не можете дать нам возможность построиться на собственном участке?!





Представители администрации ссылались на закон, попросив по личным вопросам обращаться в дни приёма, но жители не унимались:





– Нас хотят расчленить, ведь каждого по отдельности душить проще!





Что касается компенсации, то по закону предписано четыре возможных варианта. На желание местных получить взамен участок в Минске замглавы ответил категорично:

— В городе Минске невозможно получить землю.





— Почему?





— Я же сказал — невозможно.





— Сколько лет меня ещё будут «держать за кадык»? Снос по моему участку подписывали 4 раза! Ведь я же ничего у вас не прошу, вы дайте мне только возможность спокойно жить и строиться на своём участке, который достался мне от деда с 38-го года. Пока нет возможности сноса, а её нет в ближайшей перспективе, дайте людям спокойно жить! Ведь это ж не вы будете потом оплачивать, а коммерческие фирмы, которые выиграют тендер! Какая разница? Мы же государству в карман не залазим.





— В рамках 463-го работаем, — сухо констатировал замглавы администрации.

Как оказалось, данный ПДП второй раз «прошёлся» и по семье «женщины на башенном кране». В презентации принял участие её сын. С его слов, сейчас под снос попал дом бабушки. Мужчина напомнил собравшимся историю своей матери, тяготы судебных дел и проблемы, с которыми столкнулась его семья, призывая людей бороться вместе.





Напомним, что с материалами ПДП можно ознакомиться до 27 мая в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района, также на сайте администрации Центрального района г. Минска www.centr.minsk.gov.by в рубрике «Общественные обсуждения». Замечания и предложения принимаются по 5 июня в администрацию Центрального района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6, каб. 408; электронный адрес: cen.stroi@minsk.gov.by).







