Представитель же потерпевшего Александра Зехова считает справедливым для обвиняемого больший срок наказания — в прениях он говорил о 10 годах лишения свободы. Потерпевший Сергей Коляда оставил определение срока наказания на усмотрение судьи.





По версии следствия, обвиняемый «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.





Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Обвиняемый себя виновным не признал.



