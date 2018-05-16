Прокурор запросила 6 лет колонии для экс-милиционера, которого обвиняют в избиении задержанных
Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы для бывшего сотрудника Московского РОВД Бреста, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий. Об этом Tut.byрассказала мать одного из потерпевших Раиса Коляда.
Представитель же потерпевшего Александра Зехова считает справедливым для обвиняемого больший срок наказания — в прениях он говорил о 10 годах лишения свободы. Потерпевший Сергей Коляда оставил определение срока наказания на усмотрение судьи.
По версии следствия, обвиняемый «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Обвиняемый себя виновным не признал.
07:41 16/05/2018
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