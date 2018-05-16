Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Ивацевичах ГАИ преследовала пьяного водителя, пока у того не отвалилось колесо

Внимание патрульной машины ГАИ привлек старый знакомец - 36-летний местный житель. Он ранее задерживался за езду в пьяном виде 18 раз, но в этом случае решил занять место пассажира.

Инспекторы на всякий случай провели с мужчиной профилактическую беседу - было видно, что он и в этот раз «принял на грудь». Но пообещал за руль «Фольксвагена Пассата», принадлежащего супруге, не садиться. В это же время появился и водитель, состояние которого подозрений у ГАИ не вызвало.

«Пассат» уехал, но вскоре вернулся, только за рулем оказался тот самый 36-летний «рецидивист». Инспекторы продолжали патрулирование в том районе и быстро вычислили своего «знакомого», после чего попытались его остановить. Мужчина отреагировал неадекватно и пустился наутек в сторону ул. Загородней. Патрульные пустились в погоню.

Несколько раз водитель провоцировал опасные ситуации на дороге, едва разминулся со встречным «МАЗом» и не реагировал на требования сотрудников ГАИ. Погоня закончилась неожиданно: при выезде на ул. Клютко у «Пассата» попросту отлетело колесо. Машина остановилась, а нарушитель попытался изобразить из себя пассажира. Но это мужчине не помогло. В отношении него составлено 4 административных протокола, а «Фольксваген» будет конфискован за «повторность». К тому же, жителя Ивацевич скорее всего будет ждать суд - материалы дела рассматривает Следственный комитет. 

"Вечерний Брест"
07:19 16/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё