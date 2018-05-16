Инспекторы на всякий случай провели с мужчиной профилактическую беседу - было видно, что он и в этот раз «принял на грудь». Но пообещал за руль «Фольксвагена Пассата», принадлежащего супруге, не садиться. В это же время появился и водитель, состояние которого подозрений у ГАИ не вызвало.





«Пассат» уехал, но вскоре вернулся, только за рулем оказался тот самый 36-летний «рецидивист». Инспекторы продолжали патрулирование в том районе и быстро вычислили своего «знакомого», после чего попытались его остановить. Мужчина отреагировал неадекватно и пустился наутек в сторону ул. Загородней. Патрульные пустились в погоню.





Несколько раз водитель провоцировал опасные ситуации на дороге, едва разминулся со встречным «МАЗом» и не реагировал на требования сотрудников ГАИ. Погоня закончилась неожиданно: при выезде на ул. Клютко у «Пассата» попросту отлетело колесо. Машина остановилась, а нарушитель попытался изобразить из себя пассажира. Но это мужчине не помогло. В отношении него составлено 4 административных протокола, а «Фольксваген» будет конфискован за «повторность». К тому же, жителя Ивацевич скорее всего будет ждать суд - материалы дела рассматривает Следственный комитет.



