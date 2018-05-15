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Реконструкцию гостиницы «Беларусь» в Гродно будут вести без выселения постояльцев

Начать строительные работы в гостинице «Беларусь» планируют в конце июля. Принимать постояльцев гостиница будет даже во время реконструкции.

Об этом «Вечернему Гродно» рассказали в компании, которая приобрела гостиничный комплекс на аукционе.

Создание архитектурного проекта реконструкции подходит к концу. Сейчас туда вносятся последние поправки. «Уже собраны все исходные данные. Однако не до конца выполнена подготовка техзадания — что-то собрано, что-то нет. На период модернизации закрывать гостиницу не будут. Это связано с тем, что в последнее время гостиница демонстрирует неплохую загружаемость, учитывая то, в каком состоянии находится жилфонд. Поэтому считаем, что будет неправильно мешать успешной работе гостиницы строительными работами», — рассказал представитель фирмы-владельца.


Как отметили в фирме, приступить к активной фазе реконструкции планируют в конце июля — начале августа. Ремонт будет вестись поэтажно.

Напомним, полный пакет акций ОАО «Гостиничное хозяйство», которому принадлежала гостиница «Беларусь» с рестораном был выкуплен на аукционе за 2 миллиона долларов с третьей попытки. По условиям торгов «Беларусь» минимум на 5 лет сохранит гостиничный профиль. Кроме того, в ближайшие 3 года в реконструкцию новым хозяевам нужно вложить не менее 1 миллиона долларов и сохранить не менее 40 рабочих мест.

21:29 15/05/2018






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