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«Один в отделении, пятеро в реанимации». Брестские врачи борются за жизни юных украинцев

Маленькие жители Украины, которые на выходных попали в аварию в Каменецком районе, находятся на лечении в Брестской областной больнице.

Как сообщил главный врач учреждения Александр Карпицкий, один из пострадавших уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Состояние троих украинцев диагностируется как среднетяжелое. Двое продолжают находиться в тяжелом состоянии. Больше всего опасений за жизнь у пациента, которому сделали неотложную операцию в Каменецкой больнице, второму тяжелому пострадавшему прооперировали переломы бедер в облбольнице. Экстренная помощь в нашей стране гражданам Украины оказывается бесплатно.


Ребенка, которого перевели в отделение, можно транспортировать домой. Но врачи рекомендуют не тревожить его и подержать в стационаре хотя бы 5-7 дней. К детям выехали их родственники, а сегодня в больницу приехали и руководители Сумской области.

По-прежнему находится в реанимации 11-летняя брестчанка, которая пострадала от падения дерева в парке. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Источник: "Вечерний Брест"
21:27 15/05/2018






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