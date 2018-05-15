Как сообщил главный врач учреждения Александр Карпицкий, один из пострадавших уже переведен из реанимации в отделение нейрохирургии. Состояние троих украинцев диагностируется как среднетяжелое. Двое продолжают находиться в тяжелом состоянии. Больше всего опасений за жизнь у пациента, которому сделали неотложную операцию в Каменецкой больнице, второму тяжелому пострадавшему прооперировали переломы бедер в облбольнице. Экстренная помощь в нашей стране гражданам Украины оказывается бесплатно.









Ребенка, которого перевели в отделение, можно транспортировать домой. Но врачи рекомендуют не тревожить его и подержать в стационаре хотя бы 5-7 дней. К детям выехали их родственники, а сегодня в больницу приехали и руководители Сумской области.





По-прежнему находится в реанимации 11-летняя брестчанка, которая пострадала от падения дерева в парке. Ее состояние оценивается как тяжелое.